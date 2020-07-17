Отбор территорий для благоустройства начался в Бийске

Новости 17.07.2020 16:45 1227

В Бийске стартовало голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Алтайского края.

«Уважаемые бийчане! Приглашаем вас принять участие в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории, благоустройство которой должно быть произведено в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Бийск на 2018-2022 годы" в 2021 году», - гласит обращение министерства.

Горожанам предлагается заполнить анкету и выбрать четыре общественные территории, которые, должны быть благоустроены в 2021 году, а также шесть территорий, которые нужно включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» для благоустройства в последующие годы.

Голосование проходит здесь . Для участия требуется авторизация на сайте «Госуслуг».