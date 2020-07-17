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Российский ученый: Пик пройден, но Алтайский край пока находится в «зоне турбулентности» по коронавирусу

Новости
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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», - рассказал он в интервью РИА «Новости».

Он пояснил, что  в части регионов фиксируется существенное снижение заболеваемости,  в «желтой зону» входят регионы с медленным снижением, в части территорий регионах положение удовлетворительное, ожидается снижение.  Часть же  по-прежнему находятся в «красной зоне», которую эксперт обозначил как «зону сильной турбулентности». Индекс заболеваемости на таких территориях   выше единицы.

Именно к последней группе регионов,  по словам Тавадяна, относится Алтайский край.  Он отмечает, что такой показатель заболеваемости обозначает, что заболеваемость может вновь начать расти.  Из 10 регионов СФО в эту группу помимо нашего региона входит Кемеровская область.  

Напомним,  в Алтайском крае с 9 июля стабильно выявляется более 200 новых случаев коронавируса каждые сутки. Поскольку рост количества выявленных пациентов  произошел более 8 дней назад, это сказалось на индексе заболеваемости (Rt).  По расчетам на 17 июля в Алтайском крае его значение составляет 0,99  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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