Российский ученый: Пик пройден, но Алтайский край пока находится в «зоне турбулентности» по коронавирусу

Новости 17.07.2020 15:20 1562

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», - рассказал он в интервью РИА «Новости».

Он пояснил, что в части регионов фиксируется существенное снижение заболеваемости, в «желтой зону» входят регионы с медленным снижением, в части территорий регионах положение удовлетворительное, ожидается снижение. Часть же по-прежнему находятся в «красной зоне», которую эксперт обозначил как «зону сильной турбулентности». Индекс заболеваемости на таких территориях выше единицы.

Именно к последней группе регионов, по словам Тавадяна, относится Алтайский край. Он отмечает, что такой показатель заболеваемости обозначает, что заболеваемость может вновь начать расти. Из 10 регионов СФО в эту группу помимо нашего региона входит Кемеровская область.

Напомним, в Алтайском крае с 9 июля стабильно выявляется более 200 новых случаев коронавируса каждые сутки. Поскольку рост количества выявленных пациентов произошел более 8 дней назад, это сказалось на индексе заболеваемости (Rt). По расчетам на 17 июля в Алтайском крае его значение составляет 0,99