Людям же неудобно. Администрация Барнаула потребовала у коммунальщиков восстановить дорогу на Красноармейском

Новости 17.07.2020 16:09 832

Глава Барнаула Вячеслав Франк призвал АО «Барнаульская теплосетевая компания» незамедлительно додедлать разрытый участок дороги на проспекте Красноармейский (между проспектом Строителей и улицей Молодежная). Эта тема стала поводом для оператвиного совещания, сообщает пресс-служба мэрии.

БТСК ремонтировала на этом участке тепловые сети. Однако дорожное покрытие срок не уложили. Сейчас там участок на все три полосы длинною в несколько метров с отсыпкой крупной щебенкой, из-за чего автомобилистам приходится снижать скорость до минимальной.

«Жители города испытывают неудобства, восстановление дорожного покрытия необходимо завершить в кратчайшие сроки. Подлежат контролю и другие объекты компании, все работы должны быть завершены в срок. Напомню, что 15 сентября мы должны начать новый отопительный сезон», - заявил Франк.

Власти города взяли этот вопрос, а также ремонты на других объектах теплоэнергетики на особый контроль. Для этого из отпуска вызвали замглавы администрации по городскому хозяйству Андрея Федорова.

Представители компании сообщили, что уложат асфальт буквально сегодня. Для этого с 22:00 часов 17 июля до 06:00 18 июля будет перекрыт проспект Красноармейский.