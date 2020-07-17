Апелляционный суд подтвердил аннулирование продажи ТЭЦ Ярового частнику

Новости 17.07.2020 15:50 1183

Администрация Ярового выиграла апелляцию по иску об аннулировании сделки по продаже ТЭЦ Ярового ООО "ЯТЭК" и ТПК "Ресурс". Главным аргументом послужил факт введения в Яровом режима ЧС, действующего до сих пор. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на прошедшем 15 июля интернет-форуме.

Мэрия Ярового указала в суде, что ТЭЦ оказался не готов к прошедшему отопительному сезону. В частности, не был создан запас угля: при неснижаемом остатке в 2,4 тысячи тонн к началу сезона в запасе оказалось всего 1,5 тысячи тонн, а уголь был низкого качества. Также не был завершён ремонт котельного оборудования. 21 ноября 2019 года в Яровом был введён режим ЧС. ТЭЦ перешла под управление МУП "ЯТЭК", а из городского бюджета выделено 100 млн рублей на восстановление оборудования и обеспечение станции углём.

"В настоящее время силами эксплуатирующей организации МУП «ЯТЭК» выполняется подготовка ТЭЦ к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. Всего на ремонт основного и вспомогательного оборудования направлены средства в размере порядка 35 миллионов рублей. На сегодняшний день в полном объеме завершены работы по очистке и подготовке к работе карты золошлакоудаления № 3, выполнены работы по ремонту турбоагрегата № 6 и работы по ремонту котлоагрегата № 7. В настоящее время ведется ремонт котлоагрегата № 9", - уточнил Вячеслав Химочка.

Он добавил, что вопрос о принадлежности всё ещё решается (ООО "ЯТЭК" может подать кассационную жалобу), однако подготовка Ярового к предстоящему отопительному сезону находится на особом контроле в правительстве Алтайского края.