Ситуация критичная. Алтайские топливники присоединились к обращению федералов к Мишустину

Новости 17.07.2020 14:42 3133

Российский топливный союз написал обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. Они просят обратить внимание на тяжелую ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. В числе подписантов и представители бензиновой отрасли Алтайского края.

«И в оптовом звене на биржевых торгах, и в мелкооптовом сегменте значительно выросли оптовые биржевые, а вслед за ними - и мелкооптовые цены. Особенно ситуация критична по автомобильному бензину, оптовые цены на который практически сравнялись с розничными, а в ряде регионов даже превысили их», - сказано в обращении.

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Основной проблемой в РТС называют значительно более низкие, чем в прошлом году, объемы производства топлива. При этом спрос наоборот резко вырос (в том числе и за счет более частых поездок на личном авто на отдых из-за невозможности выехать за рубеж).

О ситуации на рынке топлива «Политсибру» рассказал вице-президент «Российского топливного союза», глава «Алтайского топливного союза» Юрий Матвейко. В крае в союз входит около 100 частных АЗС.

По словам Матвейко, производство и отгрузка бензина на внутренний рынок уже несколько месяцев ниже прошлогодних показателей, несмотря на все действия регуляторов. А главная мера со стороны власти - демпфирующий механизм. То есть возмещение топливным компаниям разницы между внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами, чтобы в стране не было дефицита топлива. Однако демпфер сегодня не может ограничить рост оптовых цен.

Но дефицит есть. И это уже системная проблема.

«Мы считаем, что правительство должно более активно работать в направлении устранения диспаритета оптовых и розничных цен. Ведь это может привести к дальнейшему вынужденному росту розничных цен выше инфляции», - пояснил Матвейко. И добавил, что с начала июля цены на АЗС вновь начали расти.

РТС предлагает Мишустину простимулировать увеличения производства автомобильного бензина, в том числе за счет изменения структуры производимых нефтепродуктов. Ограничить экспорт и отменить запрет на импорт (из Белоруссии и Казахстана) бензина и дизельного топлива с 1 августа 2020 года. И повысить нормативы продаж на биржевых торгах. Проще говоря, выдавать на розничный рынок больше продукта для мелкого опта. Напомним, с апреля 2020 года регуляторы разрешили нефтяным компаниям в два раза сократить продажу топлива на бирже для частных АЗС.

Юрий Матвейко отметил, что в РТС рассчитывают, что правительство в ближайшее время подключится к решению этой проблемы.