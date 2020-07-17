Почти 150 смертей. Печальная статистика коронавируса в Алтайском крае по-прежнему не снижается

Новости 17.07.2020 13:50 1810

По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 228 случаев коронавирусной инфекции. Новые случаи подтверждены в 35 муниципальных образованиях края: Барнауле – 82 человека, Бийске – 22, Рубцовске – 13, Первомайском районе – 12, Тальменском районе – 11, Ребрихинском районе – 10, Новоалтайске – 8, Заринске и Ключевском районе – по 7, Белокурихе и Топчихинском районе – по 5, Камне-на-Оби, Бийском, Благовещенском, Залесовском, Михайловском, Троицком районах – по 4, Калманском районе – 3, Павловском, Хабарском районах – по 2, Алейске, Славгороде, Алейском, Баевском, Волчихинском, Егорьевском, Зональном, Красногорском, Кытмановском, Локтевском, Немецком-национальный, Родинском, Романовском, Рубцовском, Угловском районах – по одному заболевшему.

Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом подбирается к 7000 (на сегодняшний день в регионе подтверждено 6983 случаев). По выздоровлению выписаны 4435 человека, продолжают лечение - 2401 человек, из них порядка половины (1097 пациентов) находится на лечении в инфекционных госпиталях, остальные получают лечение амбулаторно. Загруженность коечного фонда ковидных госпиталей осталась на прежнем уровне.

В 3450 случаях – бессимптомное течение 1145 – у больных внебольничной пневмонией, 2388 – у заболевших ОРВИ. Тяжелобольных на сегодня 96, на аппарате ИВЛ находятся 29. За сутки скончалось 5 человек, 2 - от COVID-19, 3 - от иных причин смерти. Всего за весь период скончалось 147 человек, в том числе 61 случай от COVID-19, в 83 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

На 17 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2637 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 35374 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 256153 человека.