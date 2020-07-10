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Золотое месторождение в Алтайском крае продают за 28 млн

Новости
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В Алтайском крае за 28 млн рублей продаётся месторождение золота. Судя по всему, оно находится в одном из предгорных районов. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Суммарная площадь месторождения составляет более 12 га и состоит из четырех смежных земельных участков. Владелец участка сообщает, что запасы месторождения оценены АО «ЗапСибГеология» в 307,4 кг россыпного и от 10 тонн  грунтового золота.

«Мощность торфов колеблется от 1,35 до 7,8 метров, песков от 0,4 до 0,8 метров, среднее содержание золота достигает 1,494 г/куб. м и выше, местами до 7,9 г/куб. м. Золото по составу от крупного, хорошо окатанного, до мелкого. По весу преобладает крупное, по знакам – мелкое. По результатам разработок соседних участков и месторождений попадались самородки весом до 1 498 граммов», - гласит текст объявления.

В начале года в Алтайском районе продавался участок земли, по соседству с которым текут три золотоносных ручья.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтайский портал недвижимости

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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