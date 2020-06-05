Вторую волну даст не коронавирус. Главврач одного из ковидных госпиталей на Алтае рассказал, чего ждать от ситуации с пандемией

Главврач Горбольницы №11Андрей Коломиец (на базе которого открыт ковидный госпиталь) считает, что коронавирус оказался не настолько опасным, как это представлялось в начале пандемии. Катастрофы не будет. Однако будут последствия, которые непременно скажутся на здоровье и жизни населения. Мнение специалиста опубликовала «Алтайская правда».
Среди отрицательных моментов Андрей Коломиец видит отсутствие активного иммунитета у населения. Даже среди медицинских работников процент тех, кто приобрел иммунитет невысок. К тому же пока неизвестно, сохранится ли он к сентябрю. В горбольнице №11 провели собственное исследование, в котором участвовали 1200 сотрудников учреждения. Слабый иммунитет обнаружен только у 1,5%. Однако сам факт присутствия иммунитета доктор считает фактом положительным, поскольку он «вселяет оптимизм относительно вакцинации».
«COVID-19 оказался слабозаразным и нестойким во внешней среде. Один больной, по статистике, заражает до 4 человек, в то время как при обычном гриппе – до 12 <…> Из 10 находящихся в прямом контакте лиц разного пола и возраста в небольшом посещении заболевает один-два человека. Вирусологи объясняют это «родственным иммунитетом» от контакта с людьми с другими похожими вирусами», - говорит он.
От него можно защититься обычными методами, если носить маску и соблюдать дистанцию между людьми, часто мыть руки с мылом, не трогать лицо и глаза немытыми руками.
При этом Коломиец обратил внимание, что последствия для системы здравоохранения могут оказаться фатальными:
«С марта сего года под ковидные госпитали были перепрофилированы около 30 крупных больниц края, включая леченые учреждения Барнаула, за исключением Краевой клинической и Федерального Центра травматологии и ортопедии. Плановая медицинская помощь остановлена, стационары и поликлиники опустели. Врачи и медсестры, отправленные в отпуска уходят – кто на пенсию, кто вообще из профессии. В такой ситуации открытие остановленных отделений и лабораторий через 2-3 месяца представляется весьма проблематичным», - считает врач. Также он добавил, что именно об этом жителей региона предупредил министр здравоохранения края Дмитрий Попов говоря о высокой цене.
При этом высокой эта цена окажется именно для населения, которому, как подчеркнул Коломиец, сегодня недоступна медицинская помощь в прежних объемах.
Комментируя Политсибру ситуацию, специалист заявил, что не коронавирус, а именно обострение заболеваний, которые сейчас не лечатся из-за COVID-19, даст «вторую волну», которой сегодня все опасаются. При этом что-то к заболеваемости возможно сможет добавить новый штам коронавируса, если появится.
Выход из сложившейся ситуации врач видит в ослаблении карантинных мероприятий, несмотря на угрозу роста вирусной заболеваемости. Так как эпидемия – не первая, которую пережило человечество.
Нам придется пересмотреть все процессы. Дмитрий Попов рассказал, что ждет систему здравоохранения Алтайского края
Молодец мужик! Смелый. Первый из медицинской мафии кто сказал мягкую правду. Настоящая правда будет еще страшнее. Нет никакого вируса. Правда похоже ему теперь это с рук не сойдет. Сожрут мужика.