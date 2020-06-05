Вторую волну даст не коронавирус. Главврач одного из ковидных госпиталей на Алтае рассказал, чего ждать от ситуации с пандемией

Мнения 17.07.2020 12:40 11358

Главврач Горбольницы №11Андрей Коломиец (на базе которого открыт ковидный госпиталь) считает, что коронавирус оказался не настолько опасным, как это представлялось в начале пандемии. Катастрофы не будет. Однако будут последствия, которые непременно скажутся на здоровье и жизни населения. Мнение специалиста опубликовала «Алтайская правда».

Слабее гриппа

Среди отрицательных моментов Андрей Коломиец видит отсутствие активного иммунитета у населения. Даже среди медицинских работников процент тех, кто приобрел иммунитет невысок. К тому же пока неизвестно, сохранится ли он к сентябрю. В горбольнице №11 провели собственное исследование, в котором участвовали 1200 сотрудников учреждения. Слабый иммунитет обнаружен только у 1,5%. Однако сам факт присутствия иммунитета доктор считает фактом положительным, поскольку он «вселяет оптимизм относительно вакцинации».

При этом Коломиец приводит ряд положительных моментов:

«COVID-19 оказался слабозаразным и нестойким во внешней среде. Один больной, по статистике, заражает до 4 человек, в то время как при обычном гриппе – до 12 <…> Из 10 находящихся в прямом контакте лиц разного пола и возраста в небольшом посещении заболевает один-два человека. Вирусологи объясняют это «родственным иммунитетом» от контакта с людьми с другими похожими вирусами», - говорит он.

От него можно защититься обычными методами, если носить маску и соблюдать дистанцию между людьми, часто мыть руки с мылом, не трогать лицо и глаза немытыми руками.

Высокая цена для населения

При этом Коломиец обратил внимание, что последствия для системы здравоохранения могут оказаться фатальными:

«С марта сего года под ковидные госпитали были перепрофилированы около 30 крупных больниц края, включая леченые учреждения Барнаула, за исключением Краевой клинической и Федерального Центра травматологии и ортопедии. Плановая медицинская помощь остановлена, стационары и поликлиники опустели. Врачи и медсестры, отправленные в отпуска уходят – кто на пенсию, кто вообще из профессии. В такой ситуации открытие остановленных отделений и лабораторий через 2-3 месяца представляется весьма проблематичным», - считает врач. Также он добавил, что именно об этом жителей региона предупредил министр здравоохранения края Дмитрий Попов говоря о высокой цене.

При этом высокой эта цена окажется именно для населения, которому, как подчеркнул Коломиец, сегодня недоступна медицинская помощь в прежних объемах.

Комментируя Политсибру ситуацию, специалист заявил, что не коронавирус, а именно обострение заболеваний, которые сейчас не лечатся из-за COVID-19, даст «вторую волну», которой сегодня все опасаются. При этом что-то к заболеваемости возможно сможет добавить новый штам коронавируса, если появится.

Выход из сложившейся ситуации врач видит в ослаблении карантинных мероприятий, несмотря на угрозу роста вирусной заболеваемости. Так как эпидемия – не первая, которую пережило человечество.