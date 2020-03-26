«Семейный подряд»: в Барнауле отца и сына судят за нелегальное производство алкоголя на 100 млн

Новости 17.07.2020 12:10 417

Перед судом предстанут отец и сын, обвиняемые в организации подпольного производства алкоголя. Из незаконного оборота было изъято почти 120 тысяч литров алкогольной продукции на сумму свыше 97 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Следствие установило, что обвиняемые с мая 2014 по август 2018 года производили контрафактную алкогольную продукцию под брендами популярных торговых марок. В 2018 году оба были задержаны. Изъяты различные виды коньков, виски, водки, вин, шампанского, маркированные фальшивыми этикетками, хранившиеся в арендованных гаражах в центре Барнаула, снятых в аренду, и предназначался для реализации через торговые точки Алтайского края.

Имущество обвиняемых на сумму свыше 117 млн рублей арестовано, оба находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.