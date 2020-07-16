Резкий всплеск. В Алтайском крае значительно выросло количество природных пожаров

Аномальная жара и засуха стали причиной серьезного всплеска природных и ландшафтных пожаров в июле 2020 года, сообщили в региональном МЧС.
«Только в июне 2020 года пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз. Общая площадь горения составила около 54 гектаров», - уточнили в пресс-службе ведомства. И добавили, что в последние дни июля снова наметился рост числа пожаров.
Причина активного распространения огня – сухая, жаркая и ветреная погода, отсутствие осадков. С 10 июля регионе введен режим ЧС из-за засухи. На данным Минсельхоза, в 23 района края произошла гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров.
Традиционно летом (когда поля покрыты зеленью) пожаров не так много. Но в этом году из-за засухи трава высохла.
А вот поводом для возникновения пожаров традиционно становятся люди: бесконтрольное сжигание травы и мусора, непотушенный костер или брошенных окурок.
Все подразделения МЧС работают в усиленном режим. Мониторинг ситуации ведётся и с воздуха, при помощи беспилотных авиасредств.
«Только за последние три дня в регионе ликвидировано 59 природных пожаров, в одном случае была угроза перехода огня на территорию садоводства. Только благодаря оперативным действиям пожарных подразделений этого удалось не допустить», - рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Алтайскому краю Константин Илясов.
От засухи погибло 90 тысяч га посевов в 23 районах Алтайского края