О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Резкий всплеск. В Алтайском крае значительно выросло количество природных пожаров

Новости
501
0

Аномальная жара и засуха стали причиной серьезного всплеска природных и ландшафтных пожаров в июле 2020 года, сообщили в региональном МЧС.

«Только в июне 2020 года пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз. Общая площадь горения составила около 54 гектаров», - уточнили в пресс-службе ведомства. И добавили, что в последние дни июля снова наметился рост числа пожаров.

Причина активного распространения огня – сухая, жаркая и ветреная погода, отсутствие осадков. С 10 июля регионе введен режим ЧС из-за засухи. На данным Минсельхоза, в 23 района края произошла гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров.

Традиционно летом (когда поля покрыты зеленью) пожаров не так много. Но в этом году из-за засухи трава высохла.

А вот поводом для возникновения пожаров традиционно становятся люди: бесконтрольное сжигание травы и мусора, непотушенный костер или брошенных окурок.  

Все подразделения МЧС работают в усиленном режим. Мониторинг ситуации ведётся и с воздуха, при помощи беспилотных авиасредств.

«Только за последние три дня в регионе ликвидировано 59 природных пожаров, в одном случае была угроза перехода огня на территорию садоводства. Только благодаря оперативным действиям пожарных подразделений этого удалось не допустить», - рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Алтайскому краю Константин Илясов.

Опасные явления: подтвердилась масштабная гибель посевов на Алтае

Опасные явления: подтвердилась масштабная гибель посевов на Алтае

Новости

От засухи погибло 90 тысяч га посевов в 23 районах Алтайского края

580

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#пожар #огонь #прогноз погоды
Комментарии (0)

1000