Резкий всплеск. В Алтайском крае значительно выросло количество природных пожаров

Новости 17.07.2020 11:34 501

Аномальная жара и засуха стали причиной серьезного всплеска природных и ландшафтных пожаров в июле 2020 года, сообщили в региональном МЧС.

«Только в июне 2020 года пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз. Общая площадь горения составила около 54 гектаров», - уточнили в пресс-службе ведомства. И добавили, что в последние дни июля снова наметился рост числа пожаров.

Причина активного распространения огня – сухая, жаркая и ветреная погода, отсутствие осадков. С 10 июля регионе введен режим ЧС из-за засухи. На данным Минсельхоза, в 23 района края произошла гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров.

Традиционно летом (когда поля покрыты зеленью) пожаров не так много. Но в этом году из-за засухи трава высохла.

А вот поводом для возникновения пожаров традиционно становятся люди: бесконтрольное сжигание травы и мусора, непотушенный костер или брошенных окурок.

Все подразделения МЧС работают в усиленном режим. Мониторинг ситуации ведётся и с воздуха, при помощи беспилотных авиасредств.

«Только за последние три дня в регионе ликвидировано 59 природных пожаров, в одном случае была угроза перехода огня на территорию садоводства. Только благодаря оперативным действиям пожарных подразделений этого удалось не допустить», - рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Алтайскому краю Константин Илясов.