День города пройдёт в Барнауле 19 сентября

Новости 17.07.2020 11:15 1140

Дата празднования 290-летия Барнаула назначена на 19 сентября, передаёт пресс-служба городской администрации.

Официальное открытие праздничных мероприятий планируется провести на площади Сахарова. На главной сценической площадке города будут выступать вокальные и хореографические студии, театры эстрадных искусств, творческие коллективы культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю и другие. После 17 начнётся концертная программа «Барнаул – столица мира», в которой примут участие лучшие молодежные творческие коллективы всех вузов города, прославляющих Барнаул на протяжении многих лет.

На лестнице и террасе Нагорного парка состоится забег на 400 и 500 метров среди девушек и юношей, пропагандирующих ЗОЖ. На набережной реки Оби будут выступать коллективы учреждений дополнительного образования города Барнаула и молодежные музыкальные коллективы. Завершится музыкальный вечер в 22.00 молодежным гимном Барнаула. Особое место в праздничной программе займет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров из городов Сибири.

Т-62, Т-72, Т-80 и БМП, подразделений федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю «Памяти отцов – достойны». Также будет организована выставка военной техники и вооружения, образцов военной формы одежды летней, зимней и соответствующей экипировки военнослужащих на фоне горной, степной, таежной и арктической местности. Планируется провести показательные выступления военнослужащих (сотрудников) специальных подразделений.

Согласовано участие в праздничных мероприятиях лучшей пилотажной группы Российской Федерации «Стрижи». В авиашоу примут участие самолеты МИГ-29.