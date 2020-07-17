Почему 92% барнаульцев готовы покинуть город?

Новости 17.07.2020 10:59 1835

92% опрошенных барнаульцев готовы переехать ради высокооплачиваемой работы. Из них 54% согласны уехать навсегда, 18% - на полгода и ещё 11% - на срок от 6 месяцев до года. Таковы результаты исследования, проведённого Kelly Services и Авито Работа.

34% барнаульцев готовы при первой возможности уехать в любое место. Другие 33% предпочитают города с более благоприятными климатическими условиями. В другую страну готовы переехать 23% горожан. Ради лучшей зарплаты готовы переехать 92%, ради карьерного роста - 48%, ради более комфортных условий жизни - 46%. Интересно, что в число важных для барнаульцев факторов вошли: наличие гибкого графика или баланса между работой и личной жизнью (31%), интересность проекта (19%) и высокая цель работы (12%). Меньше всего для опрошенных оказались важны репутация или бренд компании (9%).

Зарплата, карьерный рост, более комфортные условия жизни и баланс между работой и личной жизнью выступают более важными факторами для молодых специалистов. Большинство топ-менеджеров в качестве третьего пункта ставят возможность работы с интересными проектами и задачами, а управленцы среднего звена - более комфортные условия жизни.

Опрос показал, что причинами переезда жителей из Барнаула чаще всего выступают:

Нехватка вакансий и отсутствие перспектив карьерного роста - 63%; Отсутствие баланса между личной жизнью и работой - 42%; Высокая стоимости жизни - 33%; Экономическая, социальная или политическая обстановка в месте проживания - 26%; Отсутствие поддержки регионального правительства - 25%; Плохой климат и экология - 14%; Плохая инфраструктура - 14%; Социальное окружение - 12%; Сложная транспортная доступность - 7%; Скудное историческое и культурное наследие региона - 3%.

Барнаульцы также придают значение относительно низкой стоимости проживания в целевом регионе (43%), климатическим условиям или экологической обстановке (36%), а также наличию хорошей инфраструктуры (28%).