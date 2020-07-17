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Почему 92% барнаульцев готовы покинуть город?

Новости
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92% опрошенных барнаульцев готовы переехать ради высокооплачиваемой работы. Из них 54% согласны уехать навсегда, 18% - на полгода и ещё 11% - на срок от 6 месяцев до года. Таковы результаты исследования, проведённого Kelly Services и Авито Работа.

34% барнаульцев готовы при первой возможности уехать в любое место. Другие 33% предпочитают города с более благоприятными климатическими условиями. В другую страну готовы переехать 23% горожан. Ради лучшей зарплаты готовы переехать 92%, ради карьерного роста - 48%, ради более комфортных условий жизни - 46%. Интересно, что в число важных для барнаульцев факторов вошли: наличие гибкого графика или баланса между работой и личной жизнью (31%), интересность проекта (19%) и высокая цель работы (12%). Меньше всего для опрошенных оказались важны репутация или бренд компании (9%).

Зарплата, карьерный рост, более комфортные условия жизни и баланс между работой и личной жизнью выступают более важными факторами для молодых специалистов. Большинство топ-менеджеров в качестве третьего пункта ставят возможность работы с интересными проектами и задачами, а управленцы среднего звена - более комфортные условия жизни.

Опрос показал, что причинами переезда жителей из Барнаула чаще всего выступают:

  1. Нехватка вакансий и отсутствие перспектив карьерного роста - 63%;
  2. Отсутствие баланса между личной жизнью и работой - 42%;
  3. Высокая стоимости жизни - 33%;
  4. Экономическая, социальная или политическая обстановка в месте проживания - 26%;
  5. Отсутствие поддержки регионального правительства - 25%;
  6. Плохой климат и экология - 14%;
  7. Плохая инфраструктура - 14%;
  8. Социальное окружение - 12%;
  9. Сложная транспортная доступность - 7%;
  10.  Скудное историческое и культурное наследие региона - 3%.

Барнаульцы также придают значение относительно низкой стоимости проживания в целевом регионе (43%), климатическим условиям или экологической обстановке (36%), а также наличию хорошей инфраструктуры (28%).

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (3)

1000

Йа

Ну что, Витя, понял, в каком анусе себе местечко купил?

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Геннадий

Решение может быть только одно.. Если край рискнет пойти на этот проект, а Политсиб.ру поставить на "мозговую атаку" https://proza.ru/2020/01/29/191 ..

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Геннадий

ИЛИ https://proza.ru/2020/03/25/1873

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