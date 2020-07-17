Почему 92% барнаульцев готовы покинуть город?

92% опрошенных барнаульцев готовы переехать ради высокооплачиваемой работы. Из них 54% согласны уехать навсегда, 18% - на полгода и ещё 11% - на срок от 6 месяцев до года. Таковы результаты исследования, проведённого Kelly Services и Авито Работа.
34% барнаульцев готовы при первой возможности уехать в любое место. Другие 33% предпочитают города с более благоприятными климатическими условиями. В другую страну готовы переехать 23% горожан. Ради лучшей зарплаты готовы переехать 92%, ради карьерного роста - 48%, ради более комфортных условий жизни - 46%. Интересно, что в число важных для барнаульцев факторов вошли: наличие гибкого графика или баланса между работой и личной жизнью (31%), интересность проекта (19%) и высокая цель работы (12%). Меньше всего для опрошенных оказались важны репутация или бренд компании (9%).
Опрос показал, что причинами переезда жителей из Барнаула чаще всего выступают:
Барнаульцы также придают значение относительно низкой стоимости проживания в целевом регионе (43%), климатическим условиям или экологической обстановке (36%), а также наличию хорошей инфраструктуры (28%).
Регион стал одним из аутсайдеров в России по данному показателю
Решение может быть только одно.. Если край рискнет пойти на этот проект, а Политсиб.ру поставить на "мозговую атаку" https://proza.ru/2020/01/29/191 ..
ИЛИ https://proza.ru/2020/03/25/1873
Ну что, Витя, понял, в каком анусе себе местечко купил?