Сенатор Белоусов рассказал, как прошло обсуждение темы ГМО в Совете Федерации

Новости 17.07.2020 10:25 338

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования на тему «Совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы». Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов. Мероприятие прошло при участии первого заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Со слов Сергея Белоусова, тема возникла не случайно. Совет Федерации давно держит на особом контроле вопросы производства и поставок в Россию пищевых продуктов, содержащих ГМО. По оценкам экспертов к настоящему времени мировые площади посевов ГМО составляют более 12% земель, используемых в агропромышленном производстве, количество генно-инженерномодифицированных линий превышает 500. Несмотря на серьезные научные исследования в этой области безопасность применения ГМО пока не доказана, поэтому Россия видит определенные риски использования ГМО в пищевой индустрии в связи с их возможной угрозой для здоровья человека.

Сенатор напомнил, что в соответствии с законодательством Российской Федерации использование ГМО возможно только в научных целях. Запрещено ввозить семена генно-модифицированных растений, выращивать их и разводить генно-модифицированных животных для производства продуктов питания. При этом законом не запрещается ввоз генно-модифицированной продукции при наличии соответствующей маркировки. Однако, на практике вопросы регистрации и поставок продукции, содержащей ГМО-компоненты, а также методики их выявления вызывают откровенное беспокойство. И дело тут, по мнению сенатора, не только в недобросовестном поведении производителей и поставщиков-импортеров, а также надзорных органов, проблема, скорее, в правильной трактовке и «прозрачных» процедурах применения действующих норм.

Курирующий вице-премьер Виктория Абрамченко предложила включить направление ГМО в программу научно-технологической федеральной повестки и сожалением констатировала, что вопрос технического оснащения современных лабораторий продолжает оставаться актуальным. Кроме того, важно отладить механизмы межведомственного взаимодействия, которые обеспечили бы эффективную координацию деятельности лабораторий по исследованию сельскохозяйственной и пищевой продукции на предмет выявления в ней ГМО, находящихся в ведении Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

В результате совместных обсуждений, члены Совета пришли к выводу, что Федеральный закон не в полной мере соответствует существующему уровню развития генетических технологий, организмов и продукции, получаемых с их использованием и требует гармонизации с действующим законодательством.

«Мы наблюдаем картину, когда крупнейшие трансграничные корпорации порой используют откровенно нерыночные механизмы для продвижения своих товаров на российский рынок. Отечественные производители сельскохозяйственной продукции, надо признать, сегодня поставлены в неравные условия с импортерами. Поэтому, конечно, с одной стороны, нормативно – правовую и методическую базы нужно скорректировать с учетом современного уровня развития биотехнологий, с другой стороны, все нововведения должны отвечать законным правам и интересам наших граждан с точки зрения охраны здоровья», - отметил Сергей Белоусов.

По мнению сенатора, в целях развития отечественной селекции также важно продолжить фундаментальные исследования в области ГМО при выведении новых семян и сортов растений, соблюдая при этом баланс интересов между всеми участниками отечественного сельскохозяйственного рынка, в том числе, зарождающегося рынка органической продукции.

Учитывая высокую значимость рассматриваемой темы, Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принято решение о создании секции Экспертного совета «Нормативно-правовое регулирование в сфере обращения ГМО», в которую включены ведущие ученые – академики РАН и специалисты в области ГМО.