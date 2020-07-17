На Сереброплавильном заводе в Барнауле произошёл пожар

Новости 17.07.2020 9:55 1559

В ночь с 16 на 17 июля барнаулец Евгений Кучинёв сообщил в своём facebook о возгорании здания на территории второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода.

«Здание каменное, перекрытия и крыша - деревянные. Треть помещений занимают кузнечные мастерские, в остальных склад различного инвентаря. Судя по всему, огонь распространяется со стороны мастерских», – написал Кучинёв.

В сообществе ВК Barnaul22 подписчики выложили фото с ночного пожара:

Как пояснили в МЧС, из огня было вытащено около 15 баллонов с кислородом и сжатым воздухом, авто- и мототехника, оборудование. Пожар тушили примерно 3,5 часа. Соседнему зданию бывшей спичечной фабрики загореться не дали. В ликвидации пожара был задействован 41 человек личного состава, 12 единиц техники, площадь возгорания составила около 180 кв. м. Наиболее вероятная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.

Архитектор Александр Деринг разместил на своей странице ВК фото здания после пожара:

Всего неделю назад (11 июля) на "Спичке" прошёл очередной, 225-й субботник. Он стал вторым "посткарантинным" субботником, участниками была проделана большая работа по расчистке территории от кленовых зарослей.