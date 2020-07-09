Очередной алтайский чиновник обвиняется во взятке и растрате

Новости 16.07.2020 19:00 654

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории» (структура Россельхознадзора). Он обвиняется в получении взятки, присвоении и растрате, передаёт пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый фиктивно трудоустроил двух граждан на возглавляемое им предприятие. Начисляемую зарплату он клал себе в карман, за пять с половиной лет похитив таким образом из бюджета более 1,7 млн рублей.

Кроме того, удалось доказать причастность экс-чиновника к получению взятки в особо крупном размере. С мая 2016 по июль 2019 года на подконтрольный ему банковский счет перечислялись денежные средства от одной фирмы, замаскированные под ничтожные гражданско-правовые сделки якобы оказания ООО услуг по заполнению заявлений для предприятия. За три года сумма полученных обвиняемым денежных средств составила более 2,2 млн рублей.

На имущество и денежные средства бывшего чиновника наложен арест на общую сумму свыше 9 млн рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал. Уголовное дело направлено в суд.