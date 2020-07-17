Заказывай товары и услуги АО «Алтайэнергосбыт», не выходя из дома

Новости компаний 17.07.2020 9:20 368

Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» могут приобрести электротехническую продукцию и заказать весь спектр энергосервисных услуг онлайн, по выгодным ценам, при этом, потратив минимум времени!

Самый универсальный способ для этого – интернет-магазин компании. Чтобы приобрести товар, необходимо добавить его в корзину и заполнить небольшую форму, указав в ней адрес склада, с которого удобно забрать заказ, имя и телефон. Для завершения останется только произвести оплату. Это можно сделать в интернет-магазине посредством банковской карты без комиссии. Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина и по телефонам офисов обслуживания.

При заказе услуг (электромонтажные работы, установка и обслуживание приборов учёта, услуги по подготовке технической документации и т.д.) в интернет-магазине также нужно заполнить заявку (ФИО, телефон, e-mail, город/село) и нажать кнопку «Отправить». После этого в ближайшее время специалисты компании свяжутся с заказчиком.

Кроме того, заказать услуги можно следующими способами:

В «Личном кабинете клиента» для физических лиц на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store;

На сайте компании: