«Есть права, но нет обязанностей». В Бийске обсуждают провокационное видео об отказе продавцов обслуживать посетительницу без маски

Новости 16.07.2020 17:40 922

Жительница Бийска выложила в социальные сети видео с «нарезкой» эпизодов из разных магазинов города. Из видео становится ясно, что женщина отказывается на кассе надевать маску при расчете. Любопытно, что явное несоблюдение правил существующего порядка в сети выкладывают сами нарушители, мотивируя это тем, что так, якобы нарушаются их права как покупателей.

Однако аргументы выглядят по меньшей мере странно. Женщина то пытается доказать, что не будет носить маску, так как указа губернатора нет, так как он не подписан, затем религиозными соображениями. Она пытается разжалобить продавцов, говоря, что «два дня не может покушать», а на отказ от обслуживания без маски намеревается пожаловаться в Роспотребнадзор.

«У «Роспотребнадзора» свои задачи, у нас свои задачи и права…я вас не осуждаю, но прошу меня понять», - говорит она на видео.

Женщина требует «книгу жалоб», одноразовую ручку («вы же переживаете о здоровье бийчан») в одном из отрывков, похоже, что женщина и мужчина на видео, вероятно, все же смогли убедить кассира обслужить их без маски, заявив, что они сдали тест на коронавирус и его у них нет.

«Бийский рабочий» сообщает, что это не первое видео, на котором бийчане отказываются надевать маски в магазинах, несмотря на указ губернатора.

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В комментариях к видео на сайте газеты мнения разделились. Одни считают, что администраторам магазинов следовало бы вызвать полицию, другие приводят аргументы против ношения масок.

«По данному факту надо возбуждать административное дело. Найти эту даму и привлечь по полной программе! В крае эпидемия, а она подвергает опасности жизнь и здоровье граждан опасности!». Еще один комментатор предлагает направить женщину на общественные работы:

«Готовый материал для полиции, она неоднократно нарушила права людей в личной безопасности. Необходимо выписать максимальный штраф, а лучше на 15 суток- пусть остановки дез.средством обрабатывает», - пишет он.

Однако есть и противники такого подхода. В частности, некоторые комментаторы ищут аргументы в пользу того, что маски вредны или бесполезны.

Напомним, в отношении тех, кто пришел в магазин без средств индивидуальной защиты, сотрудники полиции имеют права составить протокол и выписать штраф. Для граждан его сумма может составлять до 30 тысяч рублей.