Летальность от коронавируса в Алтайском крае оказалась вдвое ниже среднего по РФ

Новости 16.07.2020 18:20 258

По итогам минувшей недели Алтайский край вышел из тройки антилидеров и переместился сразу на четыре позиции – с 3-й на 7-ю строку рейтинга регионов Сибирского федерального округа с наиболее высокими показателями летальности. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За неделю с 10 по 16 июля коэффициент летальности в регионе снизился на 0,16% и теперь составляет 0,80%. Неделей ранее коэффициент увеличивался на 0,04%.

Лидером печального рейтинга Сибири по итогам минувшей недели остается Красноярский край (2,28%), второе место – за Новосибирской областью (2,01%), на третьем – Иркутская область (1,00%). Наименьшая доля летальных исходов по-прежнему наблюдается в Республике Алтай – 0,09%, это на 0,01% меньше, чем неделей ранее. В целом в СФО процент летальности составляет 1,28%, что ниже, чем в среднем по России (1,59%).

В 15 регионах страны показатель летальности превышает общероссийский, в их числе 2 субъекта Сибири: Красноярский край и Новосибирская область. Лидером печального рейтинга России по итогам недели остается г. Санкт-Петербург, достигнув коэффициента 5,92%. За ним следуют Республика Дагестан (4,85%) и Тверская область (2,56%).

В России осталось всего два субъекта с нулевой летальностью пациентов с коронавирусом: Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.