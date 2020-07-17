«Будем выбирать, пока не выберем». Эксперты о плюсах и минусах многодневного голосования

Аналитика 17.07.2020 8:30 1069

Голосование по Конституции 2020 года поменяло не только основной закон страны, но и некоторые политические механизмы - например, время голосования, которое теперь растянуто на несколько дней. В середине июля Госдума приняла во втором чтении закон о возможности проведения выборов и референдумом в течение трёх дней. А еще теперь официально можно будет устраивать участки на придомовых территориях и в прочих местах общего пользования – еще один удачный механизм для повышения явки.

Кому это на руку, кому – камнем на шею, и как это повлияет на явку, читайте в материале «Политсибру».

Кому на выборах быть хорошо

Для «Единой России» в этом новшестве, конечно, есть преимущества.

«Чем больше дней, тем больше возможностей мобилизации сторонников, более качественной отработки сетки (база агитаторов, которые должны приводить с собой потенциальный электорат – прим.авт.) и масштабного привода. У оппозиции всего этого меньше, так что им сложнее», - прокомментировала «Политсибру» директор Института политики и технологий (Новосибирск) Татьяна Косачева.

А вот алтайский политтехнолог Антон Понкрашев уверен, что многодневное голосование заставит все партии активизировать работу с наблюдателями и тем самым усилить свою структуру.

«И тем, и другим нужно больше наблюдателей, так как не все смогут находиться на участке несколько дней. А это уже более серьёзная работа по их набору и обучению», - отметил он.

А малым и вовсе на руку, считает эксперт. У таких партий, как правило, есть своё небольшое ядро сторонников и привести всех в один день проблематично. Голосование в несколько дней позволяет это сделать.

По мнению депутата АКЗС, главы алтайского исполкома «Единой России» Дениса Голобородько, выиграют все партии.

«Оппозиция часто критикует «досрочку», но ведь это дает и им больше шансов повысить свой результат. Чем больше форм для голосования, тем больше можно привлечь своих сторонников», - сказал в беседе с корреспондентом «Политсибру» единоросс.

Он назвал все эти возможности демократичными и удобными для избирателя.

Может, в туалетах будем голосовать?

Несмотря на расписанные политологами преимущества, оппозиция резко против изменений. Главная коммунистка Алтайского края, депутат АКЗС Мария Прусакова эти новшества, мягко говоря, не одобряет.

«Так и хочется спросить: а почему сразу не неделю или месяц? Прям поскромничали. А если серьезно: вопрос легитимности власти не менее важен, чем результат, с которым она избирается, - отметила она в разговоре с «Политсибру».

А у себя в соцсетях написала: «А может сразу Памфиловой (председателю Центральной избирательной комиссии) просто группу в WhatsApp создать под названием «Выборы 2021» и пусть вся страна смайликами голосует, раз вопрос легитимности избрания государственных органов, таких как дума и президент, в принципе их не интересует».

Депутат АКЗС от ЛДПР, экс-координатор регионального отделения Евгения Боровикова тоже заняла сторону противников. Она считает, что это еще больше ослабит контроль над процедурой.

«Как будут храниться избирательные документы? Как будут работать наблюдатели? Как будут обеспечивать тайну волеизъявления? Ходила я на один уличный участок-палатку во время голосования по Конституции. Кабинки нет, все сразу же смотрят, где я там ставлю галочку. А почему бы тогда в туалетах не голосовать?» - сказала она.

Боровикова не видит необходимости и в растягивании процесса: «и за один день все нормально голосуют и все успевают». И уверена, что все это делается под предстоящие выборы президента и в Госдуму.

«Вот только это будет последнее успешное для них голосование. Скоро народ созреет до открытого выражения недовольства властью», - заявила либерал-демократка.

Справедливоросс Владислав Вакаев более политкорректен, чем его коллеги по парламенту:

«В последние годы на выборах побеждает тот, кто лучше всех мобилизует избирателя. И у партии власти есть для этого действенные инструменты. Оппозиции будет не просто, но на любую технологию все равно можно найти контр-технологию», - поясняет он.

Такие комментарии партий «не власти» понятны, ведь оппозиции вряд ли «вывезет» три дня такой напряженной работы. Одно дело собрать всю сеть на день, совсем другое – сразу на несколько.

Ждем высокую явку

По мнению Антона Понкрашева, новые механизмы помогут увеличить процент избирателей, пришедших на участки.

«Если выборы проходят в один день, то есть целая группа людей, которая его может пропустить (дачники, посменные работники и т.д.). Многодневное голосование потенциально позволяет всем, кто не может проголосовать в один конкретный день, прийти в другой», - пояснил он.

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Но с другой стороны, добавляет Косачева, это одновременно и расхолаживает. Пропадает внутренняя мобилизация: «сегодня мне обязательно нужно сходить на выборы».

Эксперты уверены, новые правила заставят встрепенуться все политические силы. А вот читатели "Политсибру" похоже уже сделали для себя все выводы. К новости про успешное второе чтение в Госдуме один из них написал ироничный комментарий: «Будем выбирать, пока не выберем».