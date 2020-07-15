«Пик пройден, иммунитет популяции – 26%»: в правительстве РФ обсудили промежуточные итоги борьбы с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 июля на заседании Координационного совета при правительстве заявил, что пик коронавируса в стране пройден, глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что популяционный иммунитет достиг уровня 26%, а зампред правительства Татьяна Голикова назвала Россию единственной страной с бесплатным тестированием и лечением от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федерального кабмина.
«Сегодня мы обсудим ситуацию с распространением коронавируса. Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден. В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%», – сообщил Михаил Мишустин.
Вице-премьер Татьяна Голикова доложила о проведении 23,8 млн исследований. По её словам, Россия вышла на второе место в мире по уровню охвата населения тестированием.
«Мы стали единственной страной в мире, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19», – заявила она.
По словам Михаила Мишустина, массовое тестирование продолжится. До 1 мая 2021 года продлевается срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.
По словам Анны Поповой, уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%. Максимальные показатели коллективного иммунитета наблюдаются у детей до 6 лет – до 42% из числа обследованных и детей от 7 до 13 лет – до 38%. При этом количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе являются наиболее низкими.
Однако в Алтайском крае о прохождении пика заболеваемости говорить не приходится. Не вполне ясно, о каком именно показателе говорил премьер, но если в целом по России прирост невысок, то в Алтайском крае прирост активно болеющих на 16 июля составил 1,9%, а на предыдущие сутки – почти 5,4%. Прирост же количества инфицированных на 15 июля составил 3,9%, а на 16 июля – 3,3%. Кроме того, 16 июля появились сообщения о том, что 80% коечного фонда в регионе уже занято.
Анна Попова сообщила, что в России показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на пике был практически одним из самых низких в мире. Также она отметила низкую долю тяжёлых случаев заболевания. 5,6% – в апреле и практически 3% – на данный момент. При этом, в Алтайском крае на 15 июля зафиксировано 4,3% тяжёлых случаев (от числа активно болеющих).
Летальность от новой коронавирусной инфекции в России составила 2,3% – это значительно ниже, чем в других странах. В Алтайском крае показатель летальности, по данным на 16 июля, составил 0,87%. На 16 июля под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2562 человека. Это говорит о том, что количество случаев коронавируса в регионе вероятнее всего еще увеличится.
Глава региона заверил, что предусмотрены все меры безопасности
ну-ну, бесплатное тестирование. Все контактные бегут платно тесты делать, ибо не дождешься.