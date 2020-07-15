«Пик пройден, иммунитет популяции – 26%»: в правительстве РФ обсудили промежуточные итоги борьбы с COVID-19

Новости 16.07.2020 16:55 991

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 июля на заседании Координационного совета при правительстве заявил, что пик коронавируса в стране пройден, глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что популяционный иммунитет достиг уровня 26%, а зампред правительства Татьяна Голикова назвала Россию единственной страной с бесплатным тестированием и лечением от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федерального кабмина.

«Сегодня мы обсудим ситуацию с распространением коронавируса. Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден. В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%», – сообщил Михаил Мишустин.

Тестирование и вакцинация

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила о проведении 23,8 млн исследований. По её словам, Россия вышла на второе место в мире по уровню охвата населения тестированием.

«Мы стали единственной страной в мире, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19», – заявила она.

По словам Михаила Мишустина, массовое тестирование продолжится. До 1 мая 2021 года продлевается срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.

В настоящее время российскими учёными выделено более 100 различных штаммов коронавируса, разрабатывается 26 вариантов вакцин. Одна уже проходит клинические испытания, ещё одна находится на экспертизе.

По словам Анны Поповой, уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%. Максимальные показатели коллективного иммунитета наблюдаются у детей до 6 лет – до 42% из числа обследованных и детей от 7 до 13 лет – до 38%. При этом количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе являются наиболее низкими.

Показатели РФ и Алтайского края

Однако в Алтайском крае о прохождении пика заболеваемости говорить не приходится. Не вполне ясно, о каком именно показателе говорил премьер, но если в целом по России прирост невысок, то в Алтайском крае прирост активно болеющих на 16 июля составил 1,9%, а на предыдущие сутки – почти 5,4%. Прирост же количества инфицированных на 15 июля составил 3,9%, а на 16 июля – 3,3%. Кроме того, 16 июля появились сообщения о том, что 80% коечного фонда в регионе уже занято.

Анна Попова сообщила, что в России показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на пике был практически одним из самых низких в мире. Также она отметила низкую долю тяжёлых случаев заболевания. 5,6% – в апреле и практически 3% – на данный момент. При этом, в Алтайском крае на 15 июля зафиксировано 4,3% тяжёлых случаев (от числа активно болеющих).

Летальность от новой коронавирусной инфекции в России составила 2,3% – это значительно ниже, чем в других странах. В Алтайском крае показатель летальности, по данным на 16 июля, составил 0,87%. На 16 июля под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2562 человека. Это говорит о том, что количество случаев коронавируса в регионе вероятнее всего еще увеличится.