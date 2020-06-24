Алтайский край вошёл в программу поддержки малоимущих семей с детьми

Новости 16.07.2020 16:00 188

Алтайский край вошел в число 20 российских регионов, прошедших конкурсный отбор по программе «Моя семья» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаёт пресс-служба регионального правительства.

Регионы поддержат грантами в 2020-2021 годах. Средства пойдут на комплексы мер по повышению качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода. Общая сумма софинансирования фонда составляет более 250 млн рублей. На базе профессиональных стажировочных площадок фонда будут подготовлены около 2,5 тысяч руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющих меры социальной поддержки целевым группам, а также специалисты государственной службы занятости населения.

Одним из эффектов принимаемых мер должно стать снижение уровня бедности более чем в 69 тысячах семей с детьми. Малоимущим семьям окажут профессиональную помощь, в том числе посредством заключения социального контракта, семейно ориентированных технологий предоставления социальных услуг.