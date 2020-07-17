Россельхозбанк на Алтае увеличит количество стипендиатов и размер стипендии в 2020-2021 учебном году

Новости компаний 16.07.2020 15:30 248

В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год.

Опыт реализации Банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39% и составит 396 студентов, будет повышен размер ежемесячной стипендии Банка на 25% и составит 12 500 рублей в месяц.

Стипендиальная программа Банка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев отметил, что в сельском хозяйстве востребованы разные специалисты.

«Россельхозбанк это чувствует и избрал правильный подход: растить достойную смену, стимулируя студентов к активной учебе и применению своих знаний в дальнейшей жизни, в том числе и предлагая работать по специальности в банковском секторе. Виктория Зимина, стипендиат Россельхозбанка 2019 – 2020 учебных годов и выпускница магистратуры Алтайского государственного аграрного университета этого года, обучавшаяся по специальности «Экономика», уже работает в нашем министерстве и продолжает заниматься научной деятельностью», - подчеркнул министр.

Ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков отметил важность сотрудничества университета с РСХБ.

«Для нас важно сотрудничество с таким партнером, как Россельхозбанк, тем более, что оно развивается в разных направлениях, в том числе, через совместное развитие «Банковской школы» в нашем вузе, кампусного проекта, студенческой практики в финотрядах. Претендентов на стипендии Россельхозбанка мы коллегиально выбираем из лучших студентов нашего вуза, ведущих активную научную работу, выпускников Банковской школы, так что Россельхозбанку краснеть за них не придется. Стипендия такого размера – сильнейшая мотивация для отличной учебы и научной деятельности. Мы благодарны банку, его руководству, за то, что эта программа получила свое дальнейшее развитие, и хотим предложить изыскать возможность поощрения преподавателей, которые растят кадры для отрасли», – прокомментировал глава вуза.

Директор Алтайского регионального филиала АО Россельхозбанк Николай Бойко выразил мнение, что самый важный капитал - человеческий.