Меломания по-барнаульски – за музыку здесь готовы убивать

Новости 16.07.2020 15:00 679

Барнаулец в одном из баров ударил женщину бутылкой по голове из-за плохо спетой в караоке песни. Об этом пишет «КП на Алтае».

«Исполнение ему не понравилось и он, взяв в руки бутылку, подошел к потерпевшей и нанес удар по голове. От удара бутылка разбилась, осколки стекла рассыпались по полу. Впоследствии стало известно, что у потерпевшей от нанесенного удара раны на лице, причинен легкий вред здоровью», - рассказала помощник прокурора Индустриального района Барнаула Ольга Колосова.

«Меломан» признал вину и раскаялся, против него возбуждено уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью. Также 15 июля алтайский следком сообщил о завершении расследования ещё одного уголовного дела, связанного с музыкой.

Сообщается, что в начале года ранее судимый 27-летний барнаулец пытался убить соседа по общежитию, попросившего убавить громкость музыки. Он нанес 19-летнему потерпевшему не менее восьми ударов ножом в область жизненно-важных органов. Ещё один сосед, прибежав на шум, обезоружил «меломана». Потерпевшему была оказана медицинская помощь. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» направлено в суд.