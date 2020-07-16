Оценивать будет СК. Родители, власти и общественность рассказали о работе алтайского студотряда, в котором умер боец

Новости 16.07.2020 13:55 1475

Алтайские власти в социальных сетях прокомментировали историю с гибелью алтайского студента в стройотряде. Комментарий главы молодежного управления края Екатерины Четошниковой был распространен в Telegram-канал «Ленина, 59» 15 июля.

Чиновница повторяет уже ранее озвученную версию о том, что работодатель не смог обеспечить студентам надлежащие условия.

«Когда стало известно о несчастье, работодатель не смог обеспечить размещение студентов в обсервации г. Змеиногорска», - приводит канал слова Четошниковой.

По ее словам, студентов вывезли автобусами в Барнаул и Бийск. Управление договорилось о размещении студентов на базе АГМУ и Бийске. Были решены вопросы с питанием студентов:

«Но это обязанность работодателя согласно предписанию Роспотребнадзора обеспечить условия пребывания в обсервации работников, это должно быть сделано» (орфография и пунктуация сохранены, - прим. ред.)

О том, как была организована работа студотряда ГТРК «Алтай» рассказал отец одного из бойцов. Он сообщил, что у бойцов студотряда тесты на коронавирус начали брать с воскресения 12 июля. Напомним, юноша доставленный из Змеиногорска в Барнаул скончался 8 июля.

Также, по его словам, изначально ребята планировали работать в другом регионе.

«У них была запланирована поездка в другой регион. Потом в последний момент сказали, что из-за коронавируса всё отменяется. Они начали искать здесь, связались с ребятами, которые там уже не первый год работают. Несколько отрядов поехало туда. Сильно туда не вникаю, конечно, но всё было по предварительным договорённостям. Ребята раньше поехали приводить там в чувство жильё, какой-то ремонт там у них был, чтобы остальным можно было позже заехать. На других объектах, где они договаривались, и у них не получилось, они должны были две недели просидеть на карантине. Здесь они приехали – и сразу в бой», - рассказал отец студента.

В этой истории еще остается много вопросов, ответить на которые наверное сможет следственный комитет, который занимается сейчас расследованием. Однако подробности истории обсуждаются в социальных сетях. В частности, ИА «Банкфакс» со ссылкой на Telegram-канал «Коронавирус - Барнаул - Алтай» сообщил, что перед отправкой студентов якобы не тестировали. «Когда все произошло, управление [молодежной политики] открестилось от них, сказав, что стройотряды это же не волонтеры и не добровольцы, мы за них не несем ответственность», - сказано в публикации. А редактор газеты «Змеиногорский вестник» Людмила Кейбол обратила внимание на поведение в критической ситуации руководителя хозяйства, в котором работали студенты:

«Очень мутная история, оценивать будет СК, но руководитель хозяйства, увидев больного мальчика, не стала вызывать скорую, а сама повезла его в Барнаул. С температурой. Скончался он уже в больнице», - написала она в Facebook.