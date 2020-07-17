Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Новости компаний 16.07.2020 14:20 208

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и стоящего жилья. Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

Минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящего жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости.

«Многие клиенты откладывали покупку недвижимости именно из-за необходимости накопления собственных средств при том, что остальные условия ипотечных программ им подходили. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас на выгодных условиях», - отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта.

Купить квартиру в новостройке по программе господдержки для семей с детьми в ипотеку можно по ставке от 1,2%, а по программе «Господдержка 2020» — от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке — от 4,1% годовых в первые 2 года кредитования в рамках специальной программы с застройщиками. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку — 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры на ДомКлик и электронной регистрации сделки.