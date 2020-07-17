Кредитные каникулы не особо заинтересовали сибиряков

Новости компаний 16.07.2020 13:20 190

ВТБ проанализировал общероссийскую статистику обращений физических лиц за кредитными каникулами – как в рамках госпрограммы, так и собственных предложений банка. Меньше всего с апреля по июнь за поддержкой обращались клиенты банка в Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольшим спросом кредитные каникулы пользовались у заемщиков южных регионов России – СКФО и ЮФО, а также центральной части страны – Москвы и других регионов ЦФО. Там доля проникновения программ поддержки в кредитный портфель ВТБ оказалась наиболее высокой.

Спрос на кредитные каникулы в целом по России составил 6,5% от объема портфеля ВТБ. В Сибирском федеральном округе доля проникновения каникул была примерно на одном уровне с Дальним Востоком – 5,33%. В ДФО доля обратившихся за каникулами составила 5,32%. На Сахалине зафиксировано одно из самых невысоких для всей России значений – 3,63% от общего кредитного портфеля банка в регионе. В Уральском и Приволжском федеральных округах этот показатель оказался выше, чем на востоке страны – 5,62% и 6,26% соответственно.

Самая высокая доля проникновения зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе – 7,57%. Схожий показатель отмечен в Южном федеральном округе – 7,51%. В то же время одно из самых низких значений по стране показал именно южный регион: в Республике Северная Осетия - Алания доля каникул составила всего 3,68% от объема портфеля регионального отделения банка.

На третьем месте оказалась центральная часть России – доля жителей Московского региона, обратившихся за поддержкой, достигла 7,43%. Также высокий показатель был зафиксирован в Центральном федеральном округе – 6,46%. При этом самые высокие в России значения были зафиксированы в Костромской и Владимирской областях – 9,4% и 8,4%.