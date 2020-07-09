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Опасные явления: подтвердилась масштабная гибель посевов на Алтае

Новости
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Глава Минсельхоза Алтайского края Александр Чеботаев 15 июля выступил на онлайн-форуме «Алтай Агро 2020» с докладом о ситуации в регионе. Он сообщил, что от засухи погибло 90 тысяч га посевов в 23 районах края, передаёт пресс-служба алтайского правительства.

«В этом году в регионе фиксируются все опасные явления, которые являются основанием для введения режима чрезвычайной ситуации: атмосферная и почвенная засуха, суховей. На данный момент 23 района края подтвердили гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров. До 23 июля мы принимаем от районов документы, после чего передадим пакеты в федеральный центр для определения ущерба», - уточнил министр, добавив, что ситуация 2020 года не похожа на засушливые 1997, 2008, 2012 годы.

10 июля в связи в Алтайском крае был введен режим ЧС из-за засухи.

Александр Чеботаев отметил, что введение режима ЧС позволяет предприятиям АПК продлевать кредиты и договоры с другими контрагентами. Он не исключил возможности корректировки соглашений между регионом и федеральным Минсельхозом и сообщил, что в настоящее время готовится обращение в Правительство РФ о выделении алтайским аграриям дополнительной поддержки из резервного фонда.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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