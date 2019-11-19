С чистого листа. Алтайскую «Партию Роста» возглавил местный бизнесмен Антон Литвиненко

Новости 16.07.2020 12:11 622

Барнаульский предприниматель Антон Литвиненко возглавил алтайское отделение «Партии Роста». Об этом «Политсибру» рассказал источник. Информацию подтвердили в федеральном штабе партии и собственно сам «виновник торжества».

Новый руководитель

Литвиненко возглавил реготделение еще месяц назад, в июне 2020 года. Но партия не афишировала это сообщение в СМИ.

Антон Литвиненко является директором АО «Алтайстройдеталь» (производство промышленных газов). Также он - директор и совладелец «Деско плюс» (деятельность стоянок для транспортных средств), «Криоген» (производство промышленных газов).

Он рассказал «Политсибру», что партия рассматривала несколько кандидатов, выбрали его. Решение принимало федеральное руководство, в том числе и глава ПР, бизнес-омбудсмен Борис Титов

… и его планы

«Партия Роста» мне не чужая. Раньше я в ней не состоял, но я – член организации «Опора России», а еще общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей. Так что деятельность по защите интересов бизнеса мне близка. А именно эту цель преследует партия», – прокомментировал Антон Литвиненко.

Представляя ПР на краевом уровне, он намерен доносить до власти проблемы предпринимателей, добиться присутствия ее членов в общественных советах и комиссия при министерствах и ведомствах.

«И мы видим себя в Барнаульской городской Думе и краевом Заксобрании. На сентябрьские довыборы в АКЗС уже не успеваем, но следующий выборный цикл не пропустим», – заверил собеседник.

А не успевает партия потому, что сейчас в ее составе только один член – Антон Литвиненко.

«Можно сказать, начинаю работу с чистого листа. И как раз веду набор сторонников. У меня нет задачи набрать определенное количество человек, главное – качество. Нам мертвые души не нужны», – добавил Литвиненко.

Но при этом признал, что алтайские бизнесмены очень неохотно идут в политику, опасаясь за свой бизнес.

Сам он тоже не намерен быть оголтелым оппозиционером, критиковать ради критики и шуметь без дела. Если работать, то только в конструктивном русле, подчеркнул собеседник.

Старый руководитель

«Партия Роста» прекратила свое существование в Алтайском крае Новости 19.11.2019 16:00

Напомним, до октября 2019 года алтайскую «Партию Роста» возглавлял бизнесмен Андрей Крылов. До губернаторских выборов 2018 года он был совершенно не медийным. Но участие в предвыборной гонке (где он, кстати, показал неожиданно неплохой результат, уступив второе и третье место всего на пару процентов) открыло краю Крылова-оппозиционера. Начинал он свою кампанию вполне по-титовски. Тогда источники сообщали, что он был согласованным кандидатов для «объема». Но в какой-то момент Крылова, что называется, «понесло». Он заявлял о коррупции власти и так далее. Та же история - и на конкурсе по назначению главы Барнаула в конце прошлого года, где он был одним из кандидатов, но в день финального заседания снялся.

В ноябре 2019-го он вышел из партии. Заявил, что сам написал заявление. Но за месяц до этого в соцсетях появилось неофициальное сообщение о том, что Титов отстранил его из-за «неоднократных действий, наносящих партии политический ущерб».

Тогда Андрей Крылов сообщал, что вместе с ним партию покинуло все 40 членов алтайского отделения. Получается, все эти семь месяцев партии в регионе вообще не существовало.