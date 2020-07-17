Сенатор Белоусов оценил выступление главы службы судебных приставов

Новости 16.07.2020 11:50 148

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов высоко оценил выступление перед сенаторами главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова и в целом работу службы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, принудительному исполнению судебных актов и контролю за деятельностью коллекторских агентств.

Сенатор обратил внимание на слаженную работу ФССП в условиях пандемии, направленную на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в частности в отношении контроля за перемещением зараженных лиц, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в нашей стране нелегально.

Деятельность ФССП в 2019 году

Что касается результатов, то только в 2019 году должностными лицами территориальных органов ФССП России возбуждено более 629 тысяч дел об административных правонарушениях, из них почти 118 тысяч дел – в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, 132,9 тысяч дел – за уклонение от уплаты административных штрафов, почти 83 тысячи дел – в отношении должников, не исполняющих требования исполнительных документов неимущественного характера.

В интересах сторон исполнительного производства взыскано более 417 млн рублей, из них свыше 178 млн руб. – алиментные платежи, в том числе в пользу образовательных учреждений на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более 34 млн рублей – кредиторская задолженность, более 124 млн рублей – задолженность в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, 3,7 млн рублей – задолженность по заработной плате.

Институт частных приставов

По словам Сергея Белоусова, парламентариев особенно интересовали вопросы повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения и защиты граждан от недобросовестных участников рынка по возврату просроченной задолженности с физлиц. Дмитрий Аристов рассказал о пакете изменений в законодательство о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по внесудебному возврату просроченной задолженности в части установления госсконтроля не только за деятельностью коллекторских агентств, но и за деятельностью микрофинансовых и кредитных организаций.

Также сенатор согласился с позицией руководителя ФССП относительно предложения Минфина о поэтапном внедрении института частных судебных приставов в целях оптимизации расходов федерального бюджета.

«Эта дискуссия идет давно, и все ссылаются на международный опыт. Однако, как верно заметил Дмитрий Аристов, у нас основная часть должников – все-таки граждане, это большая ответственность для государства - передать их в руки частному исполнителю. В настоящее время в России уже имеется опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему классического принудительного исполнения: функционирует институт частного сыска, введены коллекторские организации. Вместе с тем, говорить об их результативности и тем более расширении элементов частного исполнения пока преждевременно», - уверен парламентарий.

По итогам «правительственного часа» принят проект Постановления СФ с рекомендациями Государственной Думе, Правительству России, Министерству юстиции РФ, Федеральной службе судебных приставов, направленными на законодательное обеспечение повышения эффективности деятельности службы судебных приставов.