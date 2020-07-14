И снова шесть смертей. В Алтайском крае не снижаются ежедневные показатели выявления коронавируса

Новости 16.07.2020 10:45 674

По данным оперштаба за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 215 новых случаев коронавируса. Три четверти случаев инфицирования приходится на Барнаул (153 человека).

В Рубцовске выявлено 30 инфицированных, Бийске и Павловском районе – по 5, Егорьевском , Рубцовском районах – по 3, Троицком, Первомайском, Курьинском районах – по 2. По одному новому случаю выявлено в Заринске, Новоалтайске, Баевском, Красногорском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Хабарском, Шипуновском, Шелаболихинском районах.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 6 755 человек, в том числе 673 детей. В 3 394 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, 2 256 человек перенесли инфекцию в форме ОРВИ, 1 105 – как внебольничную пневмонию. В госпиталях края находится 100 тяжелобольных пациента, из них 25 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки скончалось 6 человек, 2 - от COVID-19, 4 - от иных причин смерти. Всего скончалось 142 человека, в том числе 59 случаев от COVID-19, в 80 случаях к смерти привели иные причины, 3 - находятся на экспертизе.

Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей за сутки увеличилась и составляет на сегодня 80 процентов.

На 16 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2562 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 35 171 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 252 322 человека.