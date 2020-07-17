Выборы могут увеличиться до трёх дней

Новости 16.07.2020 11:10 557

Выборы и референдумы можно будет проводить в течение трёх дней. При этом россияне смогут голосовать на придомовых территориях и в прочих местах общего пользования. Такой законопроект Госдума РФ приняла 15 июля во втором чтении, передаёт «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, решение о продолжительности голосования принимает избирком не позже чем через десять суток после официальной публикации о назначении выборов. Пересмотру оно не подлежит. Подсчёт голосов избирателей начинается сразу после завершения голосования. Также избирком может разрешить голосовать в любых подходящих для этого местах.

Фракции ЛДПР, КПРФ и СР выступили против, аргументируя это тем, что голосование вне избирательных участков создаёт почву для фальсификаций и снижает возможности контроля над процессом.

«Учитывая дискуссию, которая развернулась по данному вопросу, мы считаем непринципиальным рассмотрение проекта сегодня в третьем чтении и поддерживаем предложение рассмотреть в третьем чтении 21 июля», — отреагировал на замечания коллег первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

Законопроект появился после того, как плебисцит по поправкам в Конституцию РФ, длившийся неделю, ознаменовался рекордной явкой – почти 68%. При этом ВЦИОМ заявил, что 71% опрошенных россиян одобрил многодневное голосование. 96% респондентов ответили, что их это устраивает.