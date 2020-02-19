Бывшему начальнику лесничьего отдела в Белокурихе дали срок и штраф

Новости 16.07.2020 9:30 579

Бывший начальник лесничьего отдела в Белокурихе Сергей Пухирев признан виновным в превышение должностных полномочий. Об этом сообщает алтайский следком.

Пухирев занимал должность начальника - лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. По данным следствия, в 2016 и 2017 годах он распорядился вырубить лесные насаждения в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарных разрывов. Вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.

Бывший госслужащий признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, подсудимый частично оплатил причиненный ущерб в размере 0,5 млн рублей.

В марте текущего года Сергей Пухирев уже был осужден за превышение должностных полномочий за заключение договоров о проведении проходных рубок в природоохранной зоне. Он уплатил штраф, а также возместил причинённый ущерб.