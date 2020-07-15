От 19 тысяч в неделю до 80 тысяч в сутки. Эксперты обсудили, как сделать отдых на Алтае доступнее

Аналитика 16.07.2020 7:30 604

Туризм в двух Алтаях получит в этом, коронавирусном году хороший наплыв туристов. В том числе и за счет новых рейсов до Горно-Алтайска из Москвы и Санкт-Петербурга. Но регионы нужно развивать активнее и удлинять сезон за счет зимнего отдыха. Как это сделать, обсудили онлайнконференции в газете «Комсомольская правда» в среду, 15 июля.

Хороший спрос

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, внутренний поток туристов в стране весьма высокий, проблем со спросом нет. Например, Южный берег Крыма уже загружен на 90%. Генеральный директор ООО «Пегас Туристик» Анна Подгорная и вовсе называет спрос этого годы взрывным на всех направлениях,

«Отдых – это давно не роскошь, а необходимость, особенно после длительной самоизоляции», – подчеркнула она.

Высок спрос и на новые чартерные перелеты из Москвы (три раза в неделю) и Санкт-Петербурга (два раза в неделю) в Горной-Алтайск, которые откроются с 18 июля (и до конца летнего сезона в октябре).

«На первые рейсы в Горный загрузка самолетов уже на 90%», – рассказал коммерческий директор ООО «Северный Ветер» (авиаперевозчик Nordwind Airlines) Антон Маттис.

Летать будет Боинг 737-800 на 189 кресел. То есть в неделю чуть менее 1000 туристов.

«Убежден, что чартеры повысят привлекательность отдыха в двух наших регионах», – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, имея ввиду, что будет доступен и перелет из Горно-Алтайска в Белокуриху.

Очень рассчитывается на чартерную помощь глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

«В год у нас отдыхает более 2 млн туристов. И только 10% из них прилетают на самолете. Подавляющее большинство – 80% – приезжают на автомобилях. Развитие нашей экономики напрямую зависит от авиасообщения», – говорит губернатор.

И напоминает, что этим вопросом власти занимаются активно уже не первый год. С 2011 по 2019 год в регион прилетело 500 тысяч человек, и пятая часть из них именно в прошлом году. Расширяется география полетов (сейчас это Москва, Красноярск, Екатеринбург, Омск и Казань), растет число рейсов в неделю (сейчас их 47), на рынок приходят новые авиаперевозчики. В прошлом году после 26-летнего перерыва возобновили внутреннее воздушное сообщение.

«На машине до Кош-Агача ехать 450 километров, до Усть-Коксы – 400. Этот около семи часов. А на самолете всего-то 15-20 минут за две-три тысячи рублей», – добавил Олег Хорохордин.

ВИП за 80 тысяч в сутки

Минимальная цена отдыха на Алтае от «Пегас Туристик» - 19 тысяч рублей с человека на неделю (с перелетом и отелем). Средняя недельная цена – 24 тысячи рублей. Зато «ценники» на ВИП-туры очень даже внушительные. По словам Анны Подгорной, этот сегмент стоит 80 тысяч рублей в сутки. И это без перелета. Распродается сразу, как только у компании появляется тур.

«Селебрити стремятся в эти места. Но и остальные могут слетать на Алтай по очень демократичным ценам», - сказала глава туркомпании.

Кстати, на днях на Алтае была ведущая Первого канала Ирина Муромцева. Регион он назвала прекрасным местом для отдыха, но раскритиковала сервис (о том, как его собираются улучшать, расскажем ниже).

Анна Подгорная заверила, что для туристов есть множество самых разных программ. И очень активные «с драйвом и адреналином», и лечебно-оздоровительные, чтобы «снять груз суеты» и такие, которое помогут ощутить единение с природой.

Круглогодичные продукты

Но вернемся про развитие сервиса и инфраструктуры. Зарина Догузова считает, что этому поможет продвижение круглогодичного отдыха на Алтае.

«Короткий сезон не позволяет предоставлять качественный сервис. А только устойчивый спрос рождает качественное предложение. Нам важно сделать турпродукт круглогодичным. И мы готовы поддержать это и субсидиями, и административно. Благо природа и пусть и не большая инфраструктура позволяет расширять предложение на весь год», – сказала она

В Республике Алтай, по словам Олег Хорохордин, расширять турсезон намерены за счет развитие существующих и строительства новых горно-лыжных комплексов. Он рассказал, что в ближайшие три года «Сбербанк» вложит около 6 млрд рублей в «Манжерок». В год его посещает 200 тысяч человек, власти ожидают, что удастся выйти на уровень 800 тысяч туристов.

Кроме того, в Горном Алтае планируют построить объекты на Каракольских озерах, Семинском перевале, в Усть-Коксинском районе и развивать в этом направлении Телецкое озеро. По словам Хорохордина, это позволит удлинить зимний туристический сезон до полугода.

Алтай – мечта каждого

Разумеется, каждый участник конференции высказался о красотах Алтая.

«Алтай - мечта каждого человека: побывать в замечательном регионе, насладить красотой природы, увидеть бирюзу Катуни, покорить Белуху, насладиться уединением», - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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Кстати, она сама намерена провести летний отдых на Алтае (в каком именно регионе не уточнила), позаниматься рафтингом, «поискать свой вход в шамбалу» (это все-таки про Горный).

Догузова выразила уверенность, что Алтай будет процветать и развиваться. Антон Маттис считает, что у Горного Алтая есть колоссальный нераскрытый потенциал. А Анна Подгорная назвала Белокуриху курортом, который не уступает крымским, кавказским и даже швейцарским.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко напомнил, что в регионе есть такие прекрасные объекты, как Белокуриха, Бирюзовая Катунь, музей Василия Шукшина и другие. Есть оздоровительный, сельский, познавательный, гастрономический туризм.

«Алтай привлекает красотой природы, богатством исторического и культурного наследия, разнообразием гастрономии», – подчеркнул глава региона.

Его коллега по губернаторскому цеху Олег Хорохордин назвал «свой» Алтай сакральным, экологически чистым и чем-то даже уникальным (например, речными порогами шестого уровня сложности и объектами Юнеско: Плато Укок, гора Белуха, озеро Телецкое и другие).

Виктор Томенко также заверил, что в этом сезоне власти предусмотрели все меры безопасности по коронавирусу. А потому санатории и турбазы, кафе и рестораны работают с соблюдением требований Роспотребнадзора. Мероприятия с местами массового скопления людей и вовсе запрещены.

Сейчас в регионе фиксируется более 200 новых случаев коронавируса в сутки. Но Томенко обратил внимание, что основной объем в городах, отдаленных от туристических мест на 200-400 километров. И ситуация там спокойная.

Внутренний туризм стал доступен с 1 июля. Сейчас объекты отдыха и рекреации открыты в 74 регионах страны.