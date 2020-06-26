Ели «зелёный Доширак»: как алтайские татуировщики пережили пандемию

Новости 16.07.2020 8:50 589

Часть тату-салонов в Алтайском крае уже открылись и ждут своих клиентов. Три месяца «простоя» не могли не сказаться на отрасли. «Политсибру» поинтересовался, как пережила непростое время отрасль и что мастера тату собираются предпринимать дальше – не секрет, что услуги не входят в категорию первой необходимости.

«Вакансии по доставке» оказались заняты

Нанесение татуировок - единственный хлеб большинства наших собеседников. Но время закрытых салонов каждый из них пережил по-разному. Тату-мастер Анастасия Сколкова ответила, что она много рисовала, разрабатывала новые проекты и не искала других способов заработка, так как никем не видит себя кроме тату-мастера

«Моего молодого человека выгнали с работы. Мы жили у родителей на последние сбережения. Половину апреля ели «зелёный Доширак», а под конец месяца перешли на «красный», потому что зелёный надоел. Также варили макароны и гречку, – рассказывает Анастасия.

Вадим К.(фамилию собеседник указывать не захотел) рассказал, что после закрытия студии он несколько недель жил «на последние деньги», а потом стал искать работу.

«Сначала хотел устроиться куда-нибудь в доставку еды. Но все организации оказались битком забиты. Как я понял, большинство из тех, кто потерял работу, пошло в доставку. А потом на улице выросла трава, и меня взяли в один из парков города разнорабочим: косить траву, поливать цветы, высаживать деревья. В парке я зарабатывал гораздо меньше, чем в тату-салоне. Но я считаю, что это гораздо лучше, чем сидеть дома без работы и думать, где же взять денег, – поясняет Вадим.

А администратор одной из студий Дарья рассказала, что ее семье пришлось продать машину – нужно было оплатить ипотеку и аренду студии. Каникул по оплате аренды собственник им не предоставил, отсрочку по ипотеке, по словам Дарьи, можно было получить в банке только при наличии в семье человека, переболевшего коронавирусом.

Ограничим количество посетителей

В открытых салонах уже ждут клиентов. Работать разрешили с соблюдением правил и мер профилактики:

«Сейчас студии работают с учётом рекомендаций по обработке рабочего помещения: действует масочный режим, есть ограничение по количеству людей на посещение студии», – Рассказывает Катерина – сотрудник еще одной студии тату.

Вадим К. говорит, что все рекомендации не слишком изменили режим работы студий.

«Мы как до пандемии работали в перчатках, так и сейчас. Маски тоже носим. Сказали «надо», значит – надо, – пожимает плечами он.

Работать даже в ущерб зарплате?

Студии простаивали, аренда капала, деньги кончались. За короткий промежуток времени выросли цены на расходный материал, а также на перчатки примерно в три раза. Поэтому, возможно, многим мастерам придется повысить цены на татуировки. Но, так намерены поступить не все. К примеру, Вадим решил, что пойдёт навстречу своим клиентам. Он говорит, если повысит цены на татуировки, то люди просто перестанут их делать.

«У людей сейчас и так немного денег, чтобы тратить их на татуировки. Конечно, у каждого мастера свой опыт и стиль, каждый сам определяет цену своей работе. Я не стану повышать цены и возможно буду работать в ущерб своей зарплате. Лучше я начну зарабатывать по чуть-чуть, чем не заработаю вообще ничего, – заключил Вадим.

Елена Кукина