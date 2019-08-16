На гребном канале в Барнауле вскоре начнётся строительство нового эллинга

Новости 15.07.2020 18:10 163

15 июля в Барнауле разыгран тендер на строительство нескольких вспомогательных сооружений для спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. Его начальная стоимость превышала 45 млн рублей. Итоговый протокол ещё не опубликован, однако известно, что на аукцион было подано четыре заявки, а самую низкую цену – 40 млн рублей – предложили две организации.

Согласно документации, на территории будущего строительства предполагается снести старый эллинг, рассчитанный на хранение 400 лодок, и здание для медработников антидопингового контроля. Снесённые сооружения будут заменены новыми.

Проектом также предусмотрен намыв грунта и берегоукрепление вдоль береговой линии. С целью уменьшения мелководной зоны и обеспечения достаточной глубины гребных лодок будет проведено дноуглубление. Параллельно предполагается намывать грунт. Из него с восточной стороны участка будет сформирован пляжный откос протяженностью 85 м. Кроме того, подрядчик обязан самостоятельно выполнить благоустройство территории.

Первый этап работ должен быть закончен до 25 декабря текущего года, а не позже 26 декабря – стартовать второй этап, который следует завершить не позднее 30 апреля 2021 года.

Напомним, что в 2021 году здесь планируется проведение этапа Кубка мира по гребле.