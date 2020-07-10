На Алтае безопасно - губернатор Томенко о готовности региона к приему туристов

Новости 15.07.2020 16:56 832

Туристические объекты Алтайского края готовы к приему гостей. В регионе предусмотрели все меры «коронавирусной» безопасности. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на онлайнконференции с Ростуризмом на площадке «Комсомольской правды» в среду, 15 июля.

«Этот туристический сезон, конечно, особенный. И наша основная задача - обеспечение комфортного и безопасного отдыха для гостей и жителей края (…). Мы предусмотрели все меры безопасности по коронавирусу», - сказал глава региона.

Виктор Томенко признал: сейчас в крае рост количество инфицированных. Но это в основном в крупных городах, а туристические места от них удалены на 200-400 километров. Там ситуация спокойная, подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что в регионе с 8 июня работают санатории с медицинской лицензией, с 27 июня – все остальные объекты. В регионе открыты общепиты, правда пока только с обслуживанием на летних верандах или навынос. Работают некоторые музеи и пляжи. Но все еще запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные и культурные мероприятия с массовым скоплением людей. В крае действует масочный режим и необходимость соблюдения дистанции.

Но спрос на отдых на Алтае высокий. С 18 июля в Горно-Алтайск (откуда всего за 15 минут можно долететь до Белокурихи) будут летать чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Загрузка уже превышает 90%.

«Убежден, что чартеры повысят привлекательность отдыха в двух наших регионах. Алтай привлекает красотой природы, богатством исторического и культурного наследия, разнообразием гастрономии», - подчеркнул Томенко.

И добавил, что руководство двух Алтаев в последнее время совместно работает над формированием туристических продуктов, потому что на федеральном уровне Алтайский край и Республика Алтай – единый туристско-рекреационный район.