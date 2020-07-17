Промежуточные итоги проекта АлтГПУ по консультированию родителей

Новости компаний 15.07.2020 17:30 120

Психологи Алтайского государственного педагогического университета в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» консультируют родителей и граждан, собирающихся стать родителями. Проект педвуза «Семья – планета детства» разработан специалистами института психологии и педагогики, учебно-консультационного центра «Мир детства» и реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки Алтайского края.

Проект направлен на повышение культуры родительства в семьях Алтайского края, развитие мотивации принятия в семье грамотных, психологически обоснованных, решений в отношении детей, их настоящего и будущего.

Как развивался проект

Старт проекта состоялся в январе 2020 года, когда были сделаны первые шаги навстречу родителям, нуждающимся в методической и консультативной помощи профессионалов психолого-педагогического направления. На первоначальном этапе реализации проекта консультации проводились очно в специально оборудованных, отремонтированных за счет средств гранта Минпроса кабинетах консультационного центра «Мир детства». С середины марта до конца мая 2020 года консультирование гибко ушло в дистанционную форму, отвечая актуальным вызовам времени. Благодаря ответственному участию в проекте всех его исполнителей, консультации не прекращались ни на одну неделю даже в период карантинных мер, когда все семьи вынуждены были находиться в режиме самоизоляции.

За полгода команда психологов проекта осуществила огромную работу по методической, психолого-педагогической поддержке всех, кто обращался за помощью. Было проведено 6418 консультаций. Все они различаются по содержанию, уникальности или стандартности запроса, по новизне или запущенности проблемы, с которой обращался родитель. Так, по возрасту, состав детей, относительно которых родители выдвигали запросы на консультации, распределился следующим образом. Больше всего консультаций проведено на данный момент с родителями младших школьников (2672 обращений; 41,6%); на втором месте - обращения, касающиеся подростков (2042 обращения; 31,8%); обращений по дошкольникам оказалось 1243 (19,4%), а по старшеклассникам - 461 обращение (7,2%).

Какие консультации наиболее востребованы

На данный момент, по содержанию и тематике обращений, консультации можно классифицировать на 12 видов. Если ранжировать консультации по распространенности запроса, то видим следующую картину: на первом месте запрос «Школа, образование, образовательные маршруты» (1435; 22,4%); на втором месте запрос «Межличностное взаимодействие членов семьи и внутрисемейные отношения» (683; 10,6%); на третьем месте сразу три темы: «Самореализация личности ребенка» (554); «Познавательная сфера ребенка» (549), «Нарушение в развитии и состоянии эмоциональной сферы ребенка» (543).

На четвертом месте обращения по запросам «Нарушения в развитии ребенка» (502), «Проблемы в развитии личностных качеств ребенка» (496), «Воспитание ребенка в семье» (444). Меньшее количество консультаций состоялось по запросам: «Поведенческие проблемы в процессе формирования личности ребенка» (321), «Возрастные особенности детей, как их учитывать в обучении и воспитании» (303), «Адаптация детей к разным социумам и организациям» (309), «Влияние цифрового пространства на ребенка» (280).

Полученные цифры не окончательны. Проект продолжается.

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