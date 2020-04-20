Сибирские учёные получили антитела от коронавируса

Новости 15.07.2020 15:55 221

Сотрудники лаборатории иммуногенетики новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, при помощи уникальной технологии получили антитела, нейтрализующие COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова ответственного секретаря рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции - Ольги Дороховой.

«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов. Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», - рассказала Дорохова.

По её словам, результатом проведённых исследований может стать появление средства специфической терапии и профилактики коронавируса. Также полученные данные можно будет применять для совершенствования вакцин.