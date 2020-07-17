Испытания теплосетей Барнаульской ТЭЦ-3 откладываются

22,5 тысячи жители 153 зданий в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула, которые являются потребителями ТЭЦ-3, продолжают получать горячую воду до 20 июля. Из-за ремонта теплосети, гидравлические испытания трубопроводов на этом участке вынужденно переносятся на более поздний срок.
Перенос сроков отключения горячей воды для гидравлических испытаний коснулся жителей домов, расположенных на улицах Малахова, А. Петрова, Гущина, Г. Исакова, Северо-Западной и других. Это стало необходимо для завершения работ по замене участка трубопровода на пересечении улиц Северо-Западная и Юрина в рамках ремонтной кампании СГК. Более поздний старт испытаний на этих участках не должен отразиться на качестве и времени окончания работ: все ремонты, влияющие на подачу горячей воды, планируется завершить к 3 августа.
Адреса, где горячая вода будет отключена позднее, отмечены на интерактивной карте СГК: