Курсовая «под ключ». Как работают авторы, которые пишут аттестационные работы за деньги

Новости 15.07.2020 14:55 593

Еще в 2018 году федеральным законодательством запрещено рекламировать услуги по написанию курсовых и дипломных работ. Однако опыт показывает – эта услуга по-прежнему популярна, а найти ее не представляет труда. Авторов находят по специализированным группам в социальной сети «Вконтакте», через «сарафанное радио» или специализированные сайты. «Политсибру» поговорил с человеком, который пишет научные работы такого рода и неплохо на этом зарабатывает.

– Екатерина, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в эту сферу?

– Еще в начале третьего курса около трех дней я просматривала сайты с предложениями о работе. Рассматривала разные вакансии: продавец, автор студенческих работ, написание текстов, оператор колл-центра и так далее, однако в итоге выбрала ту, которая, не повредит учёбе, так как не будет занимать весь день. Так выбор пал на вакансию автора студенческих работ. Я связалась с работодателем, мы обговорили нюансы: работаю ежедневно, но в своем темпе, учитывая сроки выполнения работ.

– В итоге сколько времени уходит на одну работу?

– Ну, например, эссе размером 1-3 страницы я пишу за 1 час, рефераты (15 страниц) – два дня с оригинальностью 60%, курсовые и дипломные (70-80% оригинальность) около 10 дней. Каждый заказчик обязательно проверяет работу на антиплагиат. Это делается для того чтобы он не получил чью-то просто скопированную работу.

– С чего ты начинала?

– В первое время я делала незначительные работы – эссе, презентации. И я могла брать отгулы 1-3 дня в месяц. Для меня работать без выходных нормально, так как я трачу в день от 2 до 5 часов и могу перенести работу на следующий день, не потеряв в зарплате.

– Это хороший заработок?

– Поначалу я получала около 20 000 рублей за 25 дней. С января этого года я пишу в основном курсовые и дипломные работы. в месяц выходит около 50 000-60 000 рублей.

АлтГУ «покупает» себе место в международном рейтинге вузов? Новости 11.06.2020 8:30

– Почему разница настолько серьезная?

Она определяется сложностью выполняемых работ.

– Получала ли ты какие-нибудь необычные заказы?

– Да. Мне поступали заказы от преподавателей. Например, я составляла лекции в соответствии с планом учебного года. Одной из последних работ была презентация для Генеральной Ассамблеи ООН, это стало для меня отличным опытом.

– Можешь рассказать, какие работы заказывают чаще?

– По экономике, юриспруденции и политологии. В первое время мне приходилось много читать, тратить время на изучение и понимание материала, теперь конечно проще.

– Екатерина, ты поддерживаешь связь с заказчиком?

– Вообще, всё происходит через посредника. Но есть вкладка «личные сообщения», где я могу обсудить какие-то проблемы или тонкости уже напрямую с заказчиком. Но у каждого университета требования разные. Поэтому чаще всего заказчики высылают файлы с правилами оформления материала, иногда титульные листы.

–То есть, ты видишь название университета, город, имя и фамилию заказчика?

– Да, вижу. И делаю выводы, что больше всего заказов поступает от ведущих вузов России.

– Ты выполнила работу и отправила её заказчику. На этом ваши отношения заканчиваются?

– Ну, обычно, спустя несколько дней после того, как отправляю заказ клиенту, он делится со мной результатами проверки преподавателем. Иногда приходится вносить правки, потому что в каждом вузе свои требования, у каждого преподавателя свой взгляд на работу. Однако за работы, выполненные мной, все получают отметку «5».

– Бывали ли какие-то моменты, которые вызывали у тебя вопросы?

– Да. Меня удивляет, что некоторые люди требуют работу без уникальности и оригинальности. Ведь в этом случае человек сам способен просто взять и скопировать из интернета всё, что необходимо. На это уходит одна минута времени. Но люди платят за это деньги. Также есть вопросы, ответы на которые очень легко найти в интернете. Есть и те, кто сбрасывают мне лекции, чтобы я сделала по ним работу. На мой взгляд это как-то глупо…

– Люди покупают у тебя готовые материалы и подписывают их своим именем. Что ты думаешь по поводу этики в своей работе?

– Я для себя решила, что у людей просто нет времени на их выполнение и им на самом деле нужна помощь. Поэтому считаю себя в некотором смысле их помощником.

*Имя героя изменено

Елена Кукина