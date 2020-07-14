Выберут/не выберут: кому из сибирских думцев готовиться к новому сроку?

У 22 представителей сибирских регионов в Госдуме самая большая вероятность переизбраться на новый срок. Такие данные приведены в очередном рейтинге полезности думцев (КПДГД), который составил «Депутат Клуб».
Экспертам предлагалось оценить по десятибалльной шкале шансы переизбрания действующих депутатов в случае, если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье. Как показывает статистика избираемости среди всех депутатов, по мнению экспертов, «Справедливая Россия» наиболее готова к выборам (уровень переизбираемости у них выше 50%), что нельзя сказать о ЛДПР. А вот у представителей сибирских регионов в топе по избираемости единороссы.
В списке один представитель ЛДПР – это Дмитрий Савельев (Новосибирская область, Омская область), три коммуниста: Юрий Афонин (Москва, Красноярский край), Сергей Шаргунов (Алтай, Алтайский край, Тыва, Бурятия) и Михаил Щапов (Иркутская область).
Кроме Шаргунова, из алтайских думцев в список вошли Николай Герасименко, Виктор Зобнев, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и Александр Терентьев. Самый большой коэффициент переизбираемости у Шаргунова, меньше всего (среди тех, для кого переизбрание на следующий срок оценено как "высокое") - у Александра Терентьева.
Из 56 сибирских думцев самая маленькая вероятность переизбрания у единороссов Олега Быкова (Алтай, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область) и Виктора Зубарева (Дивногорский – Красноярский край).
Депутаты ГД от регионов СФО с высокой переизбираемостью:
А также в рейтинге переизбираемости
Депутат Лоор И.И. и Елыкомов В. в рейтинге полезности занимают последние места и однако почему-то депутат Лоор И.И. имеет шансы на переизбрание как-то не совсем понятно, скорее всего кому-то это всё очень надо, да их гнать надо лопатой из депутатов