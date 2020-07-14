О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Выберут/не выберут: кому из сибирских думцев готовиться к новому сроку?

Рейтинги
573
1

У 22 представителей сибирских регионов в Госдуме самая большая вероятность переизбраться на новый срок. Такие данные приведены в очередном рейтинге полезности думцев (КПДГД), который составил «Депутат Клуб».

Экспертам предлагалось оценить по десятибалльной шкале шансы переизбрания действующих депутатов в случае, если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье. Как показывает статистика избираемости среди всех депутатов, по мнению экспертов, «Справедливая Россия» наиболее готова к выборам (уровень переизбираемости у них выше 50%), что нельзя сказать о ЛДПР. А вот у представителей сибирских регионов в топе по избираемости единороссы.

Самый большой коэффициент у Александра Жукова (Омская, Новосибирская область), за ним идет Николай Николаев (Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия), чуть отстает Александр Карелин (Искитимский округ – Новосибирская область).

Кто ещё вошёл в список

В списке один представитель ЛДПР – это Дмитрий Савельев (Новосибирская область, Омская область), три коммуниста: Юрий Афонин (Москва, Красноярский край), Сергей Шаргунов (Алтай, Алтайский край, Тыва, Бурятия) и Михаил Щапов (Иркутская область).

Кроме Шаргунова, из алтайских думцев в список вошли Николай Герасименко, Виктор Зобнев, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и Александр Терентьев. Самый большой коэффициент переизбираемости у Шаргунова, меньше всего (среди тех, для кого переизбрание на следующий срок оценено как "высокое") -  у Александра Терентьева.

Перспективы переизбрания

Из 56 сибирских думцев самая маленькая вероятность переизбрания у единороссов Олега Быкова (Алтай, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область) и Виктора Зубарева (Дивногорский – Красноярский край).

Депутаты ГД от регионов СФО с высокой переизбираемостью:

  • Жуков Александр (9,1) - ЕР
  • Николаев Николай (8,7) - ЕР
  • Карелин Александр (8,67) - ЕР
  • Красноштанов Алексей (8)  - ЕР
  • Афонин Юрий (7,8) - КПРФ
  • Смолин Олег (7,7)  - ЕР
  • Якубовский Александр (7,5)  - ЕР
  • Шаргунов Сергей (7) - КПРФ
  • Швыткин Юрий (6,3) - ЕР
  • Савельев Дмитрий (6,2) - ЛДПР
  • Букачаков Родион (6) - ЕР
  • Герасименко Николай (6) - ЕР
  • Зобнев Виктор (6) - ЕР
  • Лоор Иван (6) - ЕР
  • Прокопьев Александр (5,5) - ЕР
  • Кувшинова Наталья (5) -ЕР
  • Тен Сергей (5) - ЕР
  • Терентьев Александр (5) - СР
  • Чернышев Андрей (5) - ЕР
  • Чилингаров Артур (5) - ЕР
  • Шойгу Лариса  (5) - ЕР
  • Щапов Михаил  (5) - КПРФ
Шаргунов, Бессарабов, Прокопьев. Какие места занимают алтайские депутаты в рейтинге полезности

Шаргунов, Бессарабов, Прокопьев. Какие места занимают алтайские депутаты в рейтинге полезности

Рейтинги

А также в рейтинге переизбираемости

559

Автор: Алла Филиппова

Фото: Официальный сайт ГД РФ

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
Комментарии (1)

1000

Алтайские люди

Депутат Лоор И.И. и Елыкомов В. в рейтинге полезности занимают последние места и однако почему-то депутат Лоор И.И. имеет шансы на переизбрание как-то не совсем понятно, скорее всего кому-то это всё очень надо, да их гнать надо лопатой из депутатов

Ответить