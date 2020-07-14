Выберут/не выберут: кому из сибирских думцев готовиться к новому сроку?

Рейтинги 15.07.2020 14:20 573

У 22 представителей сибирских регионов в Госдуме самая большая вероятность переизбраться на новый срок. Такие данные приведены в очередном рейтинге полезности думцев (КПДГД), который составил «Депутат Клуб».

Экспертам предлагалось оценить по десятибалльной шкале шансы переизбрания действующих депутатов в случае, если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье. Как показывает статистика избираемости среди всех депутатов, по мнению экспертов, «Справедливая Россия» наиболее готова к выборам (уровень переизбираемости у них выше 50%), что нельзя сказать о ЛДПР. А вот у представителей сибирских регионов в топе по избираемости единороссы.

Самый большой коэффициент у Александра Жукова (Омская, Новосибирская область), за ним идет Николай Николаев (Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия), чуть отстает Александр Карелин (Искитимский округ – Новосибирская область).

Кто ещё вошёл в список

В списке один представитель ЛДПР – это Дмитрий Савельев (Новосибирская область, Омская область), три коммуниста: Юрий Афонин (Москва, Красноярский край), Сергей Шаргунов (Алтай, Алтайский край, Тыва, Бурятия) и Михаил Щапов (Иркутская область).

Кроме Шаргунова, из алтайских думцев в список вошли Николай Герасименко, Виктор Зобнев, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и Александр Терентьев. Самый большой коэффициент переизбираемости у Шаргунова, меньше всего (среди тех, для кого переизбрание на следующий срок оценено как "высокое") - у Александра Терентьева.

Перспективы переизбрания

Из 56 сибирских думцев самая маленькая вероятность переизбрания у единороссов Олега Быкова (Алтай, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область) и Виктора Зубарева (Дивногорский – Красноярский край).

Депутаты ГД от регионов СФО с высокой переизбираемостью:

Жуков Александр (9,1) - ЕР

Николаев Николай (8,7) - ЕР

Карелин Александр (8,67) - ЕР

Красноштанов Алексей (8) - ЕР

Афонин Юрий (7,8) - КПРФ

Смолин Олег (7,7) - ЕР

Якубовский Александр (7,5) - ЕР

Шаргунов Сергей (7) - КПРФ

Швыткин Юрий (6,3) - ЕР

Савельев Дмитрий (6,2) - ЛДПР

Букачаков Родион (6) - ЕР

Герасименко Николай (6) - ЕР

Зобнев Виктор (6) - ЕР

Лоор Иван (6) - ЕР

Прокопьев Александр (5,5) - ЕР

Кувшинова Наталья (5) -ЕР

Тен Сергей (5) - ЕР

Терентьев Александр (5) - СР

Чернышев Андрей (5) - ЕР

Чилингаров Артур (5) - ЕР

Шойгу Лариса (5) - ЕР

Щапов Михаил (5) - КПРФ