Почти четверть тысячи за сутки и 6 смертей. Число выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае вновь выросло

Новости 15.07.2020 12:00 603

По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 246 случаев коронавируса. На Барнаул приходится менее четверти от них (66 случаев), почти такой же прирост дал Бийск – 58 случаев, 29 человек выявили в Михайловском районе, 23 - в Новоалтайске, в Тальменском районе – 12, Первомайском районе – 11, Заринске, Славгороде, Благовещенском, Ребрихинском районах – 5. В Белокурихе и Смоленском районе подтверждено по 4 новых случая, в Камне-на-Оби – 3, Рубцовске, Табунском и Залесовском районах – по 2, Алтайском, Баевском, Бурлинском, Павловском, Романовском, Солонешенском, Троицком, Топчихинском, Усть-Калманском и Шипуновском районах – по 1.

Всего в Алтайском крае инфицированных – 6540 человек, выписаны по выздоровлению - 4135, продолжают лечение - 2269 человек. Специалисты отмечают, что в 3327 случаях инфекция протекает бессимптомно, в 2165 случаях – в форме ОРВИ, в 1048 – внебольничной пневмонией. На сегодняшний день в госпиталях края находится 97 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключено 23 человека.

За сутки скончалось 6 человек, 3- от COVID-19, 3 - от иных причин смерти. Всего за весь период скончалось 136 человек, в том числе 57 случаев от COVID-19, 76 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Оперштаб отмечает, что коечный фонд загружен на 72% (в предыдущие сутки она составляла 77 %).

На 15 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции-2495 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34838 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 247779 человек.