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Почти четверть тысячи за сутки и 6 смертей. Число  выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае вновь выросло

Новости
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По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 246 случаев коронавируса.  На Барнаул приходится менее четверти от них (66 случаев), почти такой же прирост дал Бийск – 58  случаев,   29 человек выявили в Михайловском районе,  23 - в Новоалтайске, в Тальменском районе – 12, Первомайском районе – 11, Заринске, Славгороде, Благовещенском, Ребрихинском районах – 5.  В Белокурихе и Смоленском районе подтверждено по 4 новых случая, в Камне-на-Оби – 3, Рубцовске, Табунском и Залесовском районах –  по 2,  Алтайском,  Баевском, Бурлинском, Павловском, Романовском, Солонешенском, Троицком, Топчихинском, Усть-Калманском и  Шипуновском районах – по 1.

Всего в Алтайском крае инфицированных – 6540 человек, выписаны по выздоровлению - 4135, продолжают лечение - 2269 человек.  Специалисты отмечают, что в 3327 случаях  инфекция протекает бессимптомно, в 2165  случаях – в форме ОРВИ, в 1048 – внебольничной пневмонией.  На сегодняшний день в госпиталях края находится 97 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ   подключено 23 человека.

За сутки скончалось 6 человек, 3- от COVID-19, 3 - от иных причин смерти. Всего за весь период скончалось 136 человек, в том числе 57 случаев от COVID-19, 76 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Оперштаб отмечает, что коечный фонд загружен на 72% (в предыдущие сутки она составляла 77 %).

На 15 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции-2495 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34838 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 247779 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

гость

Доктора там еще не падают от усталости? Жалко их, нагрузки все добавляется и добавляется...

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Ирина
Доктора работают по 6 часов, сутки и двое суток отдыхают...но домой не ездят, не ходят.
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