Летом 2020 года в Алтайском крае будет официально открыто всего лишь 38 пляжей

Новости 15.07.2020 13:06 228

В Алтайском крае к эксплуатации допущено всего 38 пляжей. Столько объектов на сегодняшний прошли технический контроль госинспекции по маломерным судам МЧС.

«Официальный пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и, самое главное, безопасен», - сообщили в ГИМС.

Но при этом места для купания есть только в четырех городах (из 12-ти) и девяти районах (из 59-ти) Алтайского края:

Пляжи Барнаула: «Городской» (остров «Помазкин», протока р. Обь), «В парке» (ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем), «Водный мир» (г. Барнаул, протока р. Обь), «Планета КУ» (Борзовая Заимка, искусственный водоём), «Природа и человек» (п. Кирова. oз. Пионерское), «Бонус 21» (г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149-а).

Пляжи Бийска: «Катунский острог» (с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры), «На зелёном клину» (правый берег р. Бия), «У Понтонного моста» (левый берег, р. Бия), «Центральный» (правый берег р. Бия, набережная парка «Победы» у коммунального моста), «Квартал АБ», (правый берег р. Бия, напротив спорткомплекса «Заря»).

Пляж Заринска: «Городской» (река Чумыш).

Пляжи Ярового: «Причал-22», «Причал-42»,«Причал-55» (озера Большое Яровое).

Пляжи Завьяловского района: «Изумруд» (Светлое, озеро Кормовище), «Импульс» (с. Светлое, озеро Горичка).

Пляжи Змеиногорского района, все в Саввушках, на озере Колыванское: на базе отдыха «Золотая рыбка», на базе отдыха «Эдельвейс», на туристической стоянке «Солнечный берег», на базе отдыха «Изумрудный берег», на туристической стоянке «Ласковый прибой», на базе отдыха «Колываныч», на базе отдыха «Золотые пески». на базе отдыха санатория «Лазурный», на базе отдыха «Саввушка» (с. Саввушка, оз. Колыванское).

Пляж Мамонтовского района: ДОЛ «Чайка» (с. Мамонтово, оз. Большое Островное).

Пляж Тюменцевского района: ДОЛ «Чайка» (с. Тюменцево, оз. Разлив).

Пляж Бурлинского района: «Волна» (с. Бурла, оз. Песчаное).

Пляж Благовещенского района: Центральный (н.п. Благовещенка).

Пляжи Курьинского района: на туристической базе «Мечта» (пос. 8-е марта, оз. Белое), лечебно-оздоровительного профилактория «Скала» (п. 8 Марта, оз. Белое).

Пляжи Алтайского района: «Бирюзовая Катунь» (Урочище Талдушка, искусственный наливной водоём), «Здравница Ая» (п. Катунь, озеро Ая), «Берёзка» (п. Катунь, озеро Ая), «Парк Холмогорье. Пляж-1» (с. Алтайское, искусственный наливной водоём), «Парк Холмогорье. Пляж-2» (с. Алтайское, искусственный наливной водоём).

Плажи Бийского района: «Летний рай» (1 км к югу от пос. Чуйский, Катунский карьер).

Спасатели напоминают, что купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах, а детям еще и только под присмотром родителей. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.