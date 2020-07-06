Открытие детских лагерей на Алтае отменено

Новости 15.07.2020 12:45 274

Роспотребнадзор не дал разрешения на открытие детских оздоровительных лагерей в Алтайском крае этим летом, передаёт пресс-служба барнаульской мэрии.

Для возврата денег за путевки родителям следует обратиться в офис лагеря лично или заполнить заявление онлайн на портале. По всем интересующим вопросам рекомендуется обращаться по телефону горячей линии +7(999) 400 10 02.

«Уважаемые родители! Учитывая количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние две недели, мы не можем рисковать здоровьем наших детей. Все родители, оплатившие путевки в лагеря центра «Каникулы», для возврата денежных средств могут обратиться непосредственно в офис центра, либо заполнить заявление на сайте», - зампред городского комитета по образованию Наталья Михальчук.

Алгоритм заполнения заявления на возврат денежных средств размещен на сайте городского комитета по образованию. Деньги возвращаются в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления.

В качестве альтернативного времяпрепровождения детям предлагают принять участие в региональном познавательном проекте «Умные каникулы онлайн». Для них открыт доступ к различным программам, мастер-классам, видеоурокам и онлайн-экскурсиям по территории края.

Ранее планировалось открыть детские лагеря с 15 июля.