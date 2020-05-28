1000 человек в месяц: Алтайский край продолжает терять людей

Новости 15.07.2020 11:40 539

За первые пять месяцев 2020 года в Алтайском крае родилось 8023 ребенка, умерло 13 126 человек. Соответственно, убыль населения составила 5103 человека - на 328 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

Основными причинами смертности в регионе по-прежнему остаются болезни системы кровообращения и рак. По итогам 2019 года от них умирали 830 человек на 100 тысяч населения.

Тенденция к сокращению численности населения - это общероссийский и общесибирский тренд (за исключением Тывы и Алтая). Рождаемость неуклонно сокращается, в то время как смертность пребывает примерно на одном уровне.

Число разводов в Алтайском крае превысило число регистрируемых браков. В январе – апреле 2020 года заключен 2461 брак и 2479 разводов.