В Барнауле привлекут к ответственности предпринимателей за выгрузку мусора на чужие площадки

Новости 15.07.2020 10:50 559

Барнаульский регоператор начал передавать в Минприроды материалы о несанкционированной выгрузке отходов на площадки Барнаула. Только за июнь компанией было зафиксировано более десяти таких случаев: предприниматели, у которых нет договора с регоператором, выбрасывают отходы, в том числе те, что не относятся к твердым коммунальным (ТКО). Это приводит к переполнению емкостей и беспорядку рядом с ними.

Наиболее проблемные в этом плане площадки находятся на улице Кутузова, Загородной, Пролетарской, переулке Малом Прудском. Контейнеры рассчитаны на жителей близлежащих домов, однако в них нелегально разгружаются перевозчики строительного мусора, предприниматели, физические лица, проживающие на других территориях.

«Наши сотрудники снимают на камеру нарушения. Затем составляют акт, где указывается объем оказавшихся на площадке отходов, - говорит заместитель генерального директора «ЭКО-Комплекса» Сергей Яремака.

Все материалы с фиксацией несанкционированной выгрузки мусора переданы в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. В ближайшее время в ведомство будет направлен еще ряд аналогичных материалов для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Отметим, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления влечет наложение штрафа. На граждан - в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 350 до 450 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также регоператор обращается к жителям Барнаула с просьбой по возможности фиксировать факты несанкционированной выгрузки отходов, с указанием номера машины. И затем информировать об этом через сайт компании.