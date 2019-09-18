Новый прожиточный минимум установлен в Алтайском крае

Новости 15.07.2020 10:25 670

14 июля постановлением правительства Алтайского края прожиточный минимум за первый квартал 2020 года был установлен в целом по региону в размере 9 960 рублей. Это следует из соответствующего постановления краевого кабмина.

Прожиточный минимум рассчитывается на основе статистики уровня потребительских цен. Также учитываются расходы по обязательным платежам и сборам.

В последнем квартале 2019 года он составлял 9 704 рубля. Таким образом, средний прожиточный минимум в Алтайском крае вырос на 254 рубля. При этом, для трудящихся прожиточный минимум составил 10 628 рублей, для пенсионеров – 8 583 рубля, для детей – 10 104 рубля.

Отметим, что пиковые значения прожиточного минимума отмечались в Алтайском крае во втором и третьем кварталах 2019 года (10 194 рубля и 10 050 рублей соответственно). Ни до, ни после этого периода уровень прожиточного минимума на душу населения на Алтае не поднимался выше 10 000 рублей.