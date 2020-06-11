Ведущая праздников из Барнаула. На довыборы в парламент Алтайского края заявился третий самовыдвиженец

Новости 15.07.2020 11:10 174

Третий кандидат-самовыдвиженец появился на довыборах в Алтайское краевое Заксобрание. Известная ведущая праздников Марина Василенко намерена побороться за кресло депутата барнаульского округа.

Марине Василенко 46 лет. Она родилась в Якутске, образование получила в алтайском институте культуры. Живет и работает в Барнауле, хотя официальный статус - безработная.

Она рассказала «Политсибру», что хочет стать депутатом, чтобы решать экологические проблемы (в частности налаживать раздельный сбор мусора) и заниматься вопросами поддержки детей.

«Я далека от политики, но мне важно, чем живет регион», - добавила она.

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Для регистрации и дальнейшего участия в выборах ей предстоит собрать не менее 1805 подписей избирателей (и чтобы среди них было не более 10% недостоверных или неверно оформленных). Собеседница говорит, что намерена собрать нужно количество подписей.

Василенко стала уже третьим кандидатом на довыборах в АКЗС, третьим самовыдвиженцем и третьим претендентом на кресло депутата по одномандатному округу № 26 (Октябрьский район Барнаула). Ранее документы подали самовыдвиженцы 21-летний студент АГУ Дмитрий Трегуб и 53-летний бизнесмен, оппозиционер Андрей Крылов.

А вот кандидатам от партий подписи собирать не придется (у них есть квота). Никто из них пока до Избиркома не дошел, но имена уже известны. От «Единой России» будет гендиректор ООО «Барнаульский завод АТИ» Артем Шамков. От «Справедливой России» - Павел Иванченко, а от КПРФ - секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ Антон Арцибашев.

Кроме того, 13 сентября пройдут довыборы по округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) и № 31 (часть Бийска). О том, кого выдвигает КПРФ смотрите тут, СР - тут, ЛДПР - по этой ссылке, а здесь имена тех, кого выдвигает ЕР.