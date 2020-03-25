Контроль за соблюдением масочного режима в барнаульском транспорте ужесточается

Новости 15.07.2020 9:30 119

В Барнауле прошло совещание представителей мэрии с пассажироперевозчиками. По его итогам было принято решение об усилении контроля за дезинфекцией и соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"По итогам совещания принято решение об усилении контроля за дезинфекцией салонов подвижного состава на конечных остановочных пунктах, обязательном соблюдении масочного режима линейными работниками предприятий, а также усилении информирования пассажиров о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте", - гласит сообщение.

Общественный транспорт - одна из наиболее рискованных зон с точки зрения инфицирования. Через автобусы и трамваи проходит большое число людей, а социальную дистанцию выдержать трудно, особенно в час пик. К тому же, жители Барнаула неоднократно сообщали о грубом нарушении масочного режима пассажирами.