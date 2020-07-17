Данные Росстата и кузбасского оперштаба о смертях от коронавируса разошлись вдвое

Новости 14.07.2020 19:00 162

По сведениям Росстата в мае от коронавируса и вызванных им осложнений на Кузбассе умерли 11 человек, тогда как местный оперштаб упомянул всего о пяти. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным Росстата, за май текущего года, коронавирус стал основной причиной смерти семи человек, еще у четырех он существенно повлиял на развитие смертельных осложнений заболевания. Кроме того, у четверых умерших коронавирус обнаружился, однако причиной смерти и осложнений не стал.

В то же время оперштаб Кемеровской области показывает, что в мае скончались пять пациентов с коронавирусом: трое погибли от пневмонии, двое – от инсульта. Точное число умерших, у которых коронавирус обнаружился уже после вскрытия, в региональном Минздраве назвать затруднились.

«Информация областного штаба по коронавирусу передается в ежедневном режиме на основании предварительных справок о смерти лиц, у которых при жизни была подтверждена коронавирусная инфекция. После внесения сведений коррекция не допускается. Окончательное заключение о причинах смерти оформляется по результатам патологоанатомического исследования умерших, включая микроскопическое и лабораторное исследования, на проведение которых отводится до 45 дней», - сообщили в ведомстве.

В Минздраве объяснили расхождение данных разницей в методологии. Росстат основывается на данных ЗАГСа, включающих случаи, в которых смерть от COVID-19 была подтверждена лишь посмертно.

По данным кузбасского оперштаба, с начала пандемии в Кемеровской области от коронавируса умерло 15 человек, было выявлено 2 553 случая заражения, 1 316 находятся на лечении, более 7 тысяч человек - на изоляции.